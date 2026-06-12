Letra en español de 'stupid song', la canción de Olivia Rodrigo
La cantante Olivia Rodrigo acaba de lanzar su nuevo álbum you seem pretty sad for a girl so in love, el tercer disco de su carrera, donde vuelve a abordar los sentimientos de su generación en canciones tan intuitivas como stupid song.
Olivia Rodrigo está enferma de amor en 'you seem pretty sad for a girl so in love', su nuevo álbum
En apenas un lustro, Olivia Rodrigo se ha convertido en la voz de su generación a través de himnos como drop dead o deja vu. Una carrera meteórica que alcanza una nueva meta con la reciente publicación de you seem pretty sad for a girl so in love, el nuevo álbum de la artista en el que mantiene ese espíritu de empatía con sus fans.
A lo largo de este proyecto de 13 canciones, entre las que destaca su colaboración con Robert Smith, líder de la icónica banda The Cure, la artista hace un despliegue de capacidad compositiva en canciones como stupid song.
Un hit inmediato en el que Olivia Rodrigo es capaz de aunar sensaciones genuinas como la melancolía, la emoción y la efusividad del enamoramiento, a través de una letra precisa y acertada y una composición instrumental tan cambiante como el propio amor.
Letra en español de 'stupid song'
La ciudad de Nueva York nunca se había visto tan brillante
Mis amigos están fumando porros en el baño
Dicen que el amor honesto es una jaula que te hace sentir libre
Todas las chicas de esta fiesta son tan geniales
Nunca ha sido algo que yo pudiera ser
Pero no puedo evitar imaginar lo que dices cuando hablas conmigo
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Eres una chispa en la oscuridad y toda mi ropa se ha incendiado
Deberías sentir cómo me siento cuando alguien dice tu nombre
Soy el carro que acelera a toda velocidad por el boulevard sin frenos
Y te deseo más de lo que cualquier canción estúpida pueda expresar
Soy un corazón hecho de cera y ahora me derrito ante el sol
Soy el hilo en tu playera y se está deshilachando
Me siento bien, me siento mal, me siento totalmente loca
Y te deseo más de lo que cualquier canción estúpida pueda expresar
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Caminando por el parque con mi cabeza en alto
Pasando junto a las universitarias y los chicos borrachos
Y sí existe un Dios, es el vínculo que nos une a los dos (Oh, oh, oh, oh)
Siete noches sola y una comida que me salté
Duermo con mi vestido y mis tacones altos
Y soy demasiado tímida para decir que cuando duermo, sueño contigo (Sueño contigo)
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Eres una chispa en la oscuridad y toda mi ropa se ha incendiado
Deberías sentir cómo me siento cuando alguien dice tu nombre
Soy el carro que acelera a toda velocidad por el boulevard sin frenos
Y te deseo más de lo que cualquier canción estúpida pueda expresar
Soy un corazón hecho de cera y ahora me derrito ante el sol
Soy el hilo en tu playera y se está deshilachando
Me siento bien, me siento mal, me siento totalmente loca
Y te deseo más de lo que cualquier canción estúpida pueda expresar
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Cada noche, como la anterior
Sueño contigo como de la una a las cuatro
Estoy totalmente segura
De que nadie ha deseado a alguien de esta forma
Es algo que no puedo ignorar
Dile a tus amigos que eres mío, que soy tuya
Con una mano en mi corazón, lo juré
Nadie ha deseado a alguien de esta forma
Es algo que no puedo ignorar
Dile a tus amigos que eres mío, que soy tuya
Con una mano en mi corazón, lo juré
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Me estoy volviendo loca, estoy perdiendo la cabeza
Te deseo, cariño, demasiado
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Eres una chispa en la oscuridad y toda mi ropa se ha incendiado
Deberías sentir cómo me siento cuando alguien dice tu nombre
Soy el carro que acelera sin frenos y a toda velocidad por el boulevard
Y te deseo más de lo que cualquier canción estúpida pueda expresar
Soy un corazón hecho de cera y ahora me derrito ante el sol
Soy el hilo en tu playera y se está deshilachando
Me siento bien, me siento mal, me siento totalmente loca
Y te deseo más de lo que cualquier canción estúpida pueda expresar
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Fuente: Genius