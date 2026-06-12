Letra en español de 'stupid song', la canción de Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo en Barcelona | Kike Rincón / Europa Press

En apenas un lustro, Olivia Rodrigo se ha convertido en la voz de su generación a través de himnos como drop dead o deja vu. Una carrera meteórica que alcanza una nueva meta con la reciente publicación de you seem pretty sad for a girl so in love, el nuevo álbum de la artista en el que mantiene ese espíritu de empatía con sus fans.

A lo largo de este proyecto de 13 canciones, entre las que destaca su colaboración con Robert Smith, líder de la icónica banda The Cure, la artista hace un despliegue de capacidad compositiva en canciones como stupid song.

Un hit inmediato en el que Olivia Rodrigo es capaz de aunar sensaciones genuinas como la melancolía, la emoción y la efusividad del enamoramiento, a través de una letra precisa y acertada y una composición instrumental tan cambiante como el propio amor.

Letra en español de 'stupid song'

La ciudad de Nueva York nunca se había visto tan brillante

Mis amigos están fumando porros en el baño

Dicen que el amor honesto es una jaula que te hace sentir libre

Todas las chicas de esta fiesta son tan geniales

Nunca ha sido algo que yo pudiera ser

Pero no puedo evitar imaginar lo que dices cuando hablas conmigo

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Eres una chispa en la oscuridad y toda mi ropa se ha incendiado

Deberías sentir cómo me siento cuando alguien dice tu nombre

Soy el carro que acelera a toda velocidad por el boulevard sin frenos

Y te deseo más de lo que cualquier canción estúpida pueda expresar

Soy un corazón hecho de cera y ahora me derrito ante el sol

Soy el hilo en tu playera y se está deshilachando

Me siento bien, me siento mal, me siento totalmente loca

Y te deseo más de lo que cualquier canción estúpida pueda expresar

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Caminando por el parque con mi cabeza en alto

Pasando junto a las universitarias y los chicos borrachos

Y sí existe un Dios, es el vínculo que nos une a los dos (Oh, oh, oh, oh)

Siete noches sola y una comida que me salté

Duermo con mi vestido y mis tacones altos

Y soy demasiado tímida para decir que cuando duermo, sueño contigo (Sueño contigo)

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Eres una chispa en la oscuridad y toda mi ropa se ha incendiado

Deberías sentir cómo me siento cuando alguien dice tu nombre

Soy el carro que acelera a toda velocidad por el boulevard sin frenos

Y te deseo más de lo que cualquier canción estúpida pueda expresar

Soy un corazón hecho de cera y ahora me derrito ante el sol

Soy el hilo en tu playera y se está deshilachando

Me siento bien, me siento mal, me siento totalmente loca

Y te deseo más de lo que cualquier canción estúpida pueda expresar

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Cada noche, como la anterior

Sueño contigo como de la una a las cuatro

Estoy totalmente segura

De que nadie ha deseado a alguien de esta forma

Es algo que no puedo ignorar

Dile a tus amigos que eres mío, que soy tuya

Con una mano en mi corazón, lo juré

Nadie ha deseado a alguien de esta forma

Es algo que no puedo ignorar

Dile a tus amigos que eres mío, que soy tuya

Con una mano en mi corazón, lo juré

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Me estoy volviendo loca, estoy perdiendo la cabeza

Te deseo, cariño, demasiado

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Eres una chispa en la oscuridad y toda mi ropa se ha incendiado

Deberías sentir cómo me siento cuando alguien dice tu nombre

Soy el carro que acelera sin frenos y a toda velocidad por el boulevard

Y te deseo más de lo que cualquier canción estúpida pueda expresar

Soy un corazón hecho de cera y ahora me derrito ante el sol

Soy el hilo en tu playera y se está deshilachando

Me siento bien, me siento mal, me siento totalmente loca

Y te deseo más de lo que cualquier canción estúpida pueda expresar

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Fuente: Genius