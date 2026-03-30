LISA se convierte en la primera artista de K-POP en tener una residencia de conciertos en Las Vegas

LISA , conocida por BLACKPINK, lleva un tiempo despuntando en solitario, y su siguiente parada es Las Vegas, con una residencia de conciertos de al menos cuatro shows.

Las residencias de concierto están a la orden del día, y más en Las Vegas.

La ciudad estadounidense acoge incluso por meses a artistas que deciden instalarse en uno de sus hoteles o teatros para dar una serie de conciertos ante sus fans, que son ellos los que se trasladan para verlos. Y la cantante LISA será la siguiente.

La intérprete de New Woman se convierte así en la primera artista de K-POP en tener su propia residencia en Las Vegas. Será a lo largo del mes de noviembre cuando los fans de la cantante polifacética podrán disfrutar de ella con el espectáculo VIVA LA LISA.

Será en el aclamado hotel Caesar Palace, concretamente en El Coliseo. Y de momento LISA tan solo ha anunciado cuatro fechas, pero la cantante previsiblemente hará públicos más shows: actualmente se conoce que actuará los días 13, 14, 27, y 28 de noviembre de este 2026 en Las Vegas.

LISA consigue así un hito como cantante de K-Pop, y llega al público estadounidense con una residencia e3n solitario.