Lola Índigo arranca su serie 'El Dragón' "Cada noche un adelanto"

El Dragón, el tercer disco de Lola Índigo, está a punto de ver la luz. El álbum sale el viernes 14 de abril y, para hacer más llevadera la espera, la cantante ha puesto en marcha un plan. Este sábado día 1 arranca una serie de 11 episodios llena de sorpresas para sus seguidores.

"Esta noche a las 9pm España 4pm Chile y Argentina empieza la serie 🥚 del 1 al 11 de abril cada noche un adelanto de El Dragón ✨🐉✨", ha anunciado la artista en sus redes sociales.

La cantante no ha dado más pistas sobre estos adelantos, que no necesariamente tienen que ser canciones. De momento ya hemos podido escuchar cinco temas del nuevo álbum y sabemos también que el disco incluye una colaboración con Emilia Mernes, que se une a la ya escuchada Discoteka con María Becerra.

An1mal

Las solteras

Corazones rotos

Discoteka

La Santa



La historia personal detrás del disco 'El Dragón'

El Dragón es un disco muy especial para Lola Índigo. "Akelarre fue el presente mío en ese momento, de cómo yo estaba empezando en todo esto y tenía que definir cómo soy yo y como es mi sonido. La niña es como la nostalgia, tirando para los sonidos de los 2000 y hablando del instituto. Y el nuevo es como el futuro. Es mi trilogía personal", contó en una entrevista para Europa FM.

El significado del nombre del disco se lo contó a Pablo Motos en El Hormiguero. "El dragón, más que un dragón medieval o un dragón asiático, es como el futuro. Para mí simboliza el futuro en lo que me quiero convertir", aclaró la artista.

"El disco se llama El Dragón porque cuando estuve en China un amigo maravilloso, que fue el que me llevó a trabajar allí, me dijo 'el sueño de mi vida es tener unas alas muy grandes para arropar a toda la gente que yo considero que es buena y que tiene talento. Y a mí eso se me quedó aquí", añadió señalándose la cabeza.

"Y como todos mis proyectos han girado en torno a darle oportunidades a mis colegas, me sentí dragón", concluyó la intérprete.