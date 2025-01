Lola Índigo y María Becerra presentan en primicia el remix de 'La reina' en el Movistar Arena

¡Vaya sorpresa! María Becerra ha sorprendido a todo su público en el Movistar Arena (antiguo WiZink Center) en Madrid al presentar una canción con mucha incógnita... "No les voy a decir cómo se llama la canción porque es obvio que ya la conocen. Dice más o menos así...", ha dicho la argentina justo antes de empezar a cantar el remix de La reina, con Lola Índigo.

Los gritos inminentes de los asistentes se han multiplicado cuando la española ha salido sobre el escenario durante el primer estribillo de la composición, considerada en su versión original una de las canciones del verano de 2024. Y ahora, ¡llega el remix junto a María Becerra!

El tema, tal y como lo han presentado sobre el escenario, incluye nuevos versos por parte de la argentina. "Tú eres el único que me quiere tener / Debes saber (Ey), que a mí no me importa perder", canta al principio.

Al terminar la canción, Lola Índigo le ha dedicado unas muy emotivas palabras a María Becerra y, de paso, ha confirmado que lo que acababan de cantar era nada más y nada menos que el remix de La reina.

"Es una niña increíble, con un talento que no os podéis ni imaginar. Verla en el estudio es impresionante, verla en el escenario es increíble, pero ser su amiga es un privilegio", ha dicho la española ante la euforia del público.

Y sigue, esta vez dirigiéndose a María Becerra: "Quería darte las gracias por formar parte de esta canción que ha sido tan importante para mí, y creo que para mucha gente que está en el público también, y sé que estáis muy felices. Así que, nada, con ustedes... ¡La reina (Remix)!".

De momento, las artistas no han desvelado la fecha de lanzamiento de la canción. Pero no cabe duda de que pronto habrá noticias suyas...