Lola Índigo continúa con folclore andaluz en 'El Bachatón de la L', colaboración junto a Lucho RK
Lola Índigo continúa con el folclore andaluz en la estética de su nueva era musical al son de El Bachatón de la L, un tema en colaboración con Lucho RK en el que la artista vuelve a recrear ese universo estético a través de su videoclip.
Lola Índigo marca la estética de su nueva era musical definitivamente. La artista ya presentó su proyecto con la canción TUS INICIALES, junto a Lia Kali, Queralt Lahoz y Salma, y ahora vuelve a hacer camino con El Bachatón de L, un nuevo tema con el que la de Granada llega pisando fuerte de cara al verano.
Como el nombre indica, se trata de una bachata que Lola Índigo adapta a su estilo más urbano, y lo hace de la mano del artista Lucho RK. Ambos entremezclan sus voces para hacer bailar esta sensual canción que sigue el legado del éxito de La Reina.
La estética del videoclip continúa con ese folclore andaluz actualizado, plagado de simbología del campo, vestidos sombríos, religión y casas blancas. De nuevo, la artista se inspira en el universo del cine de autor español y en estéticas como la de Luis Buñuel para acompañar el single con un vídeo musical.
Así, podemos ver a la artista a caballo, mientras canta melancólica, pero también dentro de una casita tradicional andaluza. Un perro andaluz de Buñuel también se abre paso en referencias como cuchillos cerca del ojo, sombras y vestuario de luto. Todo ello navegando en una estética vintage muy marcada.
Quién es Lucho RK
Lucho RK es el nombre artístico de Emilio Roca, un cantante y compositor español de Gran Canaria. A sus 20 se ha hecho conocido dentro de la nueva ola de música urbana española, mezclando reguetón, trap y R&B. De hecho, comparte escena musical con Quevedo, y junto a él tiene la colaboración GUAYA.
También ha colaborado con artistas como La Pantera, Cruz Cafuné, Soge Culebra, pero Lucho RK empezó a ganar atención alrededor de 2021 con temas como Roces y especialmente Una Carta, que ayudaron a definir su estilo emocional y melancólico dentro del urbano español. Más adelante lanzó canciones como LULUNA, F4F y Lucy.
Letra 'El Bachatón de la L'
Lucho
Lola Indigo
Ram-pam-pam-pam
La L y la L
Dicen que no puedo ser de más de una mujer, ni tú de un hombre
¿Por qué no demostramo' que por la boca muere el pez?
Y yo más de una vez puse tu cara a otro nombre
Dime dónde te esconde', quítame estas gana', ayúdame
Dile, si te preguntan, que tú ya has encontrado tu mitad
Vas por la calle buscándome, papi, te voy a robar
Dile, si te preguntan, que tú ya has encontrado tu mitad
Obsesionada pensando que, papi, te voy a robar, eh, eh
Dile que nadie te daba así, nadie te mira así
Si nos mandamo' y nos matamo', esto es un extasy (Eh)
La noche que tomé, cuando te reboté, -té
Es que estás más rico en persona que en la TV
Si tú quiere má', un par de año' yo te cazo, pa
Va a escondía', que a la moda nadie sabe na'
Y me pongo encima, y yo te sigo
Soy la más bitchie, soy la más fina
Díselo, eh, papi, díselo, eh (Oye, Lucho)
Dile, si te preguntan, que tú ya has encontra'o tu mitad
Voy por la calle buscándote, mamii, te voy a robar
Dile, si te preguntan, que tú ya has encontrado tu mitad
Obsesionada pensando que, papi, te voy a robar, eh, eh (Eh, oh)
Ma-Ma-Mami, díselo, eh (Eh), baby, díselo, ah (Ah)
Tú ere' un bomboncito, dale, echa por las sombra'
A ver, de estos cabrone', ¿quién carajo a mí me nombre?
Somo' Adán y Eva, ya lo escribió Paulo Londra
Mami, lo tuyo es insano
Pa' agarrarlo tengo que usar las dos mano'
Pero una siempre va para el bolsillo
Por si alguno quiere que me vaya temprano, dale, ya
Pero por si me voy mañana, tengo tu palabra
Desde este momento ya no somos pana'
Mami, te hago mía, mami, tú ere' mía
Mami, mía (Mía)
Dile, si te preguntan, que tú ya has encontrado tu mitad
Vas por la calle buscándome, papi, te voy a robar
Dile, si te preguntan, que tú ya has encontrao' tu mitad
Obsesionado pensando que, mami, te voy a robar (Provocándome, provocándome)
Y yo sigo dando, dándole
Y solo la luna nos verá
To' la noche dando, dándole
Mañana no sé, ya Dios dirá
Y yo sigo dando, dándole
Con alevosía y con maldad
Pero si me preguntan les diré
Dile si te preguntan
Oye, esta la hicimos por si te preguntan
Pa' que tú les diga'
Que tú ya encontraste tu mitad
Díselo
Representando la L y la L
Biri-ba-ba-ba
Oye
El bachatón
Desde Canaria', Granada y a to' los rincone' del mundo
Dale pa'llá