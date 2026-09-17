Pablo López presenta su álbum 'El cuatro' con sus canciones a piano

Después de seis años de espera, los fans de Pablo López ya pueden celebrar la llegada de El cuatro, el quinto disco del artista.

Lejos queda su álbum UNIKORNIO Once millones de versos después de ti, estrenado aquel año 2020 marcado por la pandemia. Este 2026 es el turno de un proyecto muy especial en el que ha volcado todo lo que él es, tal y como ha expresado el andaluz estás últimas semanas.

Para celebrar por todo lo alto la ansiada llegada de El Cuatro, desde Europa FM hemos asistido a un evento de presentación del disco en el que el artista ha hablado con ilusión de este proyecto por fin acabado, recordando que este 17 de septiembre se cumplen 13 años del estreno de su disco debut Once historia y un piano.

La autoexigencia del malagueño le ha llevado a estar un tiempo infinito en el estudio, preparando este proyecto. Y si no llega a tener una fecha límite para presentarlo, seguiría dándole vueltas al disco. "A veces el masoquismo tiene un limite y esto lo marca la gente que te quiere", ha expresado el propio artista ante todos los presentes en el evento de presentación.

El resultado ha sido un disco de 10 canciones entre las que se encuentran temas más complejos y originales musicalmente hablando y otros de una "simpleza exquisita". Y como no podía ser de otra manera, Pablo López ha cantado tres de esas canciones al piano y acompañado de una banda formada por dos guitarristas y un músico a la percusión.

El artista ha deleitado a su público con la ya conocida El niño del espacio, coreada por todos sus fans, y también ha regalado esa colaboración inesperada con Lola Índigo Como siempre, mostrando el talento que tiene el malagueño tanto en las teclas como en la versatilidad y potencia de su voz.

Pero, además, Pablo López ha regalado la interpretación de Como soy, una canción especial de su disco. La sensibilidad de la letra habla de aquel patio al que sea enorme le ha dado forma artísticamente, aquel en el que jugó de pequeño para exponer sus miedos e inseguridades ante que le quieran.

Un bonito adelanto para lo que está por llegar al completo este viernes 18 de septiembre.

Trackist completo de 'El cuatro'

1. Pero Sueño

2. Levanta

3. El Niño Del Espacio

4. Como Soy

5. El Calendario De Las Cruces

6. Si Te Pasa Algo

7. Esdrújula

8. Casi Siempre

9. Me Voy A Escapar

10. Hibakusha

11. Sapiens