Pablo López explica el origen de su colaboración con Lola Índigo: "Fue la canción quien eligió a Mimi"

Pablo López lleva casi seis años sin publicar disco, pero la espera de sus fans está a punto de terminar. El próximo viernes 18 de septiembre sale a la luz El cuatro, su quinto álbum de estudio con once canciones, entre ellas los sencillos ya publicados El niño del espacio y Esdrújula.

Una de las composiciones más esperadas es Casi siempre, una emocionante colaboración con Lola Índigo. El malagueño no suele trabajar con otros cantantes para sus propios discos, pero en esta ocasión sintió una conexión casi mística con su compañera de La Voz.

"Creo, y se me vuelven a poner los pelos de punta, que en esta ocasión fue la canción quien eligió a Mimi incluso más que a Lola Índigo", cuenta Pablo López en su reciente entrevista con Esquire, donde utiliza el diminutivo del nombre real de la artista: Miriam. "Mimi es mi amiga, la admiro y quiero muchísimo. Es una amiga de verdad, de esas con las que puedes dormir una siesta o que te quitan una mancha de la cara mientras comes. Pero de verdad que, místicamente, el disco me pedía algo con ella".

"La cantó emocionada"

López asegura que no le mandó nada de la canción, sino que todo surgió en su casa: "Es impresionante cómo entró en la canción. No le mandé nada, vino a mi casa y yo le puse un papel delante y le conté una historia. Lo entendió perfectamente, la cantó emocionada, se tomó un café y se marchó", cuenta.

El cantante muestra su agradecimiento por la increíble implicación de Lola Índigo en Casi siempre: "En ese rato, se dejó allí un brazo, medio cerebro y el corazón. Y se lo agradezco, porque no todos los amigos entran en tu casa y te dicen: 'Te voy a prestar el corazón un rato, ahora vengo, voy a hacer unas compras y haz lo que quieras con él'", zanja.

Lola Índigo fue la asesora de Pablo López en La Voz 2023, y en la nueva edición de este año ambos ejercen como coaches. El artista dará más detalles de su álbum en Cuerpos especiales, el anti-morning show de Europa FM donde hablará con Eva Soriano y Nacho García el miércoles 16 de septiembre. Solo unos días después, el lunes 21, López será uno de los protagonistas de la fiesta 30 años Europa FM.