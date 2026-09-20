Lola Lolita, Paula Echevarría y Daniella Bustamante, las 'caminantes' del segundo concierto de Shakira

¡Shakira ya está arrasando en Madrid!

La artista lo está dando todo en la residencia europea de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que en total tendrá 12 conciertos en el ya reconocido Macondo Park.

Y como si de su propia La Casita de Bad Bunny se tratara, entre las sorpresas de cada noche la colombiana hace la entrada al Estadio Shakira acompañada de distintas celebrities.

Si bien en su primer concierto el 18 de septiembre la vocalista de Amarillo apareció en el recinto junto a artistas como Chanel, en la noche del 19 de septiembre lo hizo junto a las influencers Lola Lolita, Paula Echevarría y su hija, Daniella Bustamante. Todas ellas con ese característico vestuario brillante de la entrada y las gafas oscura tapando parte de su rostro.

"El día más feliz de mi vida, caminando con LA LOBA", ha compartido Lola Lolita en redes sociales junto al vídeo que la deja ver junto a la colombiana haciendo esta entrada triunfal.

Las imágenes del inicio del show y su viralización en redes sociales ya forman parte de la experiencia de Es Latina, y cada noche los fans de Shakira están pendientes de qué caminantes elegirá para el inicio de su show.