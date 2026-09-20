Shakira y su música se convierten en el hilo que cose la latinoesfera

"Siento que de verdad somos solo una nación latina. Y lo que antes era el Atlántico un océano que nos separaba hoy es un lazo que nos une". Estas fueron las primeras palabras de Shakira nada más aterrizar en Madrid, unas palabras que, tras el segundo show de la colombiana en su residencia de 12 conciertos en la capital, parecen querer llegar hasta las últimas consecuencias.

El festival Es Latina ideado por Shakira para desarrollar esta serie de conciertos, se ha alzado como una suerte de cumbre de la latinoesfera, con la artista y su música ejerciendo de nexo entre pueblos y territorios. Una celebración cultural multitudinaria en la que apenas hace falta caminar unos pasos a lo largo de Macondo Park, el gran recinto en el que se ha instalado el eventoque toma prestado a Gabriel García Márquez el nombre del pueblo de 100 años de soledad, para escuchar, leer o saborear elementos representativos de decenas de lugares cuyos vínculos van más allá de las lenguas de raíz latina.

El propio público que acude al espacio ya es una buena representación de la fuerza que Shakira imprime en torno a esa hermandad latina, con asistentes españoles, colombianos, argentinos, venezolanos, peruanos y de otras nacionalidades que responden a la llamada de su ídolo cuando menciona su país de origen.

Del mismo modo, ya sea en La Biblioteca, donde la cantante ha creado un espacio dedicado a la literatura en la que nombres como Borges, Elena Garro, Julia Navarro o Aixa de la Cruz comparten estanterías, o en los diferentes puestos de comida que ofrecen hamburguesas, arepas, patacones o chicharrón, la sensación de hogar impregna la atmósfera.

Lo cierto es que resulta difícil encontrar en el siglo XXI un representante que acerque tanto ambas orillas atlánticas como lo hace Shakira. La evolución musical y la larga trayectoria de La Loba, cuyos primeros grandes éxitos globales se sitúan incluso antes del cambio de centuria, ha conseguido que hasta tres generaciones de la misma familia puedan acudir a cualquiera de los conciertos que tiene programados en Madrid y entonar con la misma pasión las canciones de la estrella.

Una experiencia que ha trascendido el plano musical, con evidente protagonismo para Shakira aunque bien secundada por artistas españoles como Guitarricadelafuente, Lia Kali, la portuguesa Maro o el venezolano Tiraya, convirtiéndose en un eje sobre el que reflexionar en torno a los paralelismos culturales que no hay mapa que separe.