Love Of Lesbian dará un concierto masivo para 5.000 personas sin distancia y con test de antígenos

Love of Lesbian dará un concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona para 5.000 personas sin distancia social, pero con pruebas de antígenos previas a los asistentes.

Love Of Lesbian durante el showcase para los oyentes de Europa FM / europafm.com

Love of Lesbian dará el primer concierto masivo sin distancia social para 5.000 personas el próximo 27 de marzo en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Los asistentes tendrán que haberse realizado unas pruebas previas de antígenos que se podrán hacer en las salas Apolo, Razzmatazz y Luz de Gas.

Este concierto forma parte del proyecto 'Festivales x la cultura segura', y se ha dado a conocer durante un acto en el Estadi Olímpic en el que han participado los directores de los festivales Primavera Sound, Sonar, Cruilla, Canet Rock, Vida, de la promotora The Project, junto con los máximos representantes de Salud y Cultura de la Generalitat y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

El doctor Josep Maria Llibre, del Hospital Germans Trias de Badalona (Barcelona), ha explicado que las medidas que se adoptarán se basan en el ensayo clínico llevado a cabo en la Sala Apolo el pasado mes de diciembre con 500 participantes.

El mensaje de Santi Balmes de cara a la vuelta a la normalidad

El pasado mes de noviembre Santi Balmes daba una entrevista para Europa FM para presentar V.E.H.N., el último trabajo de la banda. En esa charla le preguntábamos cómo veía el futuro de la música en directo y la vuelta a la normalidad:

"Creo para el otoño que viene una cierta normalidad. Creo que para esa época estaremos volviendo a esa normalidad que nos parece tan maravillosa ahora y que antes no valorábamos", explica.

Y aunque considera que es lógico que todos queramos volver "a esa sociedad que rezumaba hedonismo", si que hay que replantearse algunas cuestiones que también nos perjudican, como el cambio climático.

Sobre los conciertos, reconocía que el streaming está muy bien para crear una nueva experiencia, pero que no puede compararse con subirse a un escenario frente al público.

"No soy muy fan del streaming porque no creo que pueda compararse con una experiencia en directo, sí que puede llegar a ser un nuevo arte en un futuro sí se combinan bien ciertas disciplinas y si no se plantea como un concierto estándar. Sería como hacer el amor vestido de esquimal", confiesa.