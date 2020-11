Santi Balmes (Love Of Lesbian): "V.E.H.N. es el disco más enfadado y más protesta que hemos hecho"

Love Of Lesbian está ultimando los detalles de V.E.H.N, el que será el noveno álbum de estudio de la banda que verá la luz sobre la primavera de 2021.

Santi Balmes charla con Cristina Merino en su entrevista para Europa FM donde presenta 'Cosmos' (Antisistema Solar)', el primer avance de este trabajo.

"Es una canción de desamor. Básicamente te dice que cuando hay un cierto mal karma, aunque te escapes muy lejos en el cosmos lo vas a seguir teniendo", explica Balmes.

Un tema que también refleja el enfrentamiento del creador con su obra, de escribir sobre el dolor y recordarlo a través de los años mediante sus propias canciones porque la gente las pide.

"Cada vez que estás interpretando una canción 'x' estás abriendo de nuevo una herida que quizá a los demás les produce una cierta satisfacción y al creador pues le lleva de nuevo a un momento que no fue muy agradable. Esto me ha pasado con muchas canciones, que no tienes el cuerpo para cantar según que tema pero la gente te lo pide", explica asegurando que también es un proceso para convertir en emoción positiva algo que en su momento que no fue tan bueno.

'COSMOS', UN TEMA 'BISAGRA' ENTRE DOS ETAPAS

Si bien todo el imaginario de El Poeta Halley está basado en el cosmos, en este viaje al espacio, Santi asegura que 'Cosmos (Antisistema Solar)' es una canción bisagra para unir el disco anterior con V.E.H.N.

"'Cosmos' es la canción bisagra dentro de este nuevo disco. El resto es mucho más terrenal, es mas conciso, más compacto. Javier Jaén, que es el diseñador de la portada, ha elaborado un arte que no tenía nada que ver con de dónde veníamos", asegura.

_V.E.H.N., EL DISCO MÁS 'ENFADADO'

"Es un disco enfadado que acaba abriéndose a la esperanza, pero es el disco más enfadado que hemos hecho hasta la fecha", explica Santi Balmes sobre este nuevo trabajo que está previsto que vea la luz en el primer trimestre de 2021.

En V.E.H.N dejan un poco de lado la lírica que los ha acompañado en su última etapa y viran hacia el enfado social: "Ha sido un disco extrañamente profético porque el 99% de las letras estaban escritas antes de la pandemia pero han encajado en una realidad que no hubiese sido capaz de imaginar".

"Enfadados con la sociedad en general, con los medios de comunicación, con el ruido mediático que hay... Las dichosas 'fake news'... Y solo con añadir 4 frases más estaba vinculado a este 2020", añade.

Y a pesar de que Love Of Lesbian es fiel a su estilo, Santi nos confiesa que en este trabajo se han tomado la licencia de experimentar con otros sonidos: "Hemos estado coqueteando con unos cuantos estilos, aunque suena homogéneo. Pero hay propuestas bastante radicales que pueden sonar a discos diferentes e incluso de otra bandas".

"Hay una vertiente más rock, más cruda, y un coqueteo con el pop/rock ochentero tipo Depeche Mode", añade, aunque bromea con que siempre que se crea un disco nuevo, el artista se piensa que es super revolucionario y luego siguen las mismas pautas que siempre.

LA VUELTA A LA NORMALIDAD Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

Love Of Lesbian es una banda de directo, lo lleva demostrando desde sus inicios. Le preguntamos a Santi Balmes como ve la situación y se muestra algo optimista:

"Creo para el otoño que viene una cierta normalidad. Creo que para esa época estaremos volviendo a esa normalidad que nos parece tan maravillosa ahora y que antes no valorábamos", explica.

Y aunque considera que es lógico que todos queramos volver "a esa sociedad que rezumaba hedonismo", si que hay que replantearse algunas cuestiones relacionadas con el cambio climático:

"Sería el momento de replantearse ciertas cosas respecto al cambio climático. Y al uso que hacemos de productos, medios de transporte... Me parece muy absurdo haber ido a México solo una semana para hacer promoción. Es absurdo gastar esa cantidad de queroseno solo para hacer unas cuantas entrevistas que podría haber hecho de otra manera desde Europa", explica asegurando que le está dando vueltas a este tema

EL STREAMING COMO NUEVO ARTE

Hasta que puedan retomar sus giras en directo, Love Of Lesbian ha preparado un concierto muy especial llamado Un Viaje Inolvidable, que se retransmitirá en directo para 21 países diferentes el próximo 10 de diciembre.

Además de este concierto hablamos del streaming, un medio que está ganando protagonismo en los últimos años y que se ha acelerado este 2020 debido al confinamiento:

"No soy muy fan del streaming porque no creo que pueda compararse con una experiencia en directo, sí que puede llegar a ser un nuevo arte en un futuro sí se combinan bien ciertas disciplinas y si no se plantea como un concierto estándar. Sería como hacer el amor vestido de esquimal", confiesa asegurando que se trata de crear una nueva experiencia.