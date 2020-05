Primavera Sound 2021: Bad Bunny, The Strokes, Tyler, The Creator o Massive Attack, entre las primeras confirmaciones

Poco después de que Primavera Sound aplace su 20 aniversario a 2021 , la organización del festival ha publicado una contundente primera tanda de artista confirmados entre los que se encuentran grandes cabeza de cartel como Massive Attack, Bad Bunny , The Strokes, Tyler, The Creator, Tame impala o The National.

Hace unas semanas Primavera Sound confirmo lo que muchos nos temíamos: su edición 2020, que coincide con el 20 aniversario del festival, quedaba pospuesta al año que viene.

Aunque en un primer momento se movieron las fechas al mes de agosto, dando algo más de margen para ver como evolucionaba la pandemia mundial del coronavirus que tanto está afectando a la industria de la música y el espectáculo, finalmente se veían obligados a posponer la edición a 2021: "Ante la evolución de esta crisis sanitaria sin precedentes y ante la incertidumbre generada por las medidas de desescalada en relación a los festivales, nos vemos en la obligación de posponer por motivos de fuerza mayor la próxima edición de Primavera Sound Barcelona hasta el año que viene: del 2 al 6 de junio de 2021"

Ahora el festival ha dado una gran cantidad de nombres de artistas confirmados para Primavera Sound 2021, que si bien aún queda más de un año para que pueda celebrarse, nos hacen ver esa "luz al final del túnel" para los amantes de la música en directo.

Un avance que incluye grandes cabezas de cartel, y que incluye un gran número de nombres que ya estaban confirmados para esta edición.

Siguiendo en la línea de ampliar el festival a todo tipo de estilos musicales que ya avanzaron el año pasado bajo el lema (tan acorde a la actualidad) #TheNewNormal, encontramos un cartel de lo más variado.

Para los nostálgicos que siguen confiando en el que el rock sea la esencia de Primavera Sound, encontramos bandas como The Strokes, The National, Tame Impala, Black Lips, The Jesus and Mary Chain, Dinosaur Jr,, King Gizzard & the Lizard Wizard o Iggy Pop, entre muchos otros.

Destacan también los nombres de Massive Attack, Tyler, The Creator, Gorillaz o FKA Twigs; así como artistas que se mueven en el pop, que el año pasado ya ganó bastante terreno en este festival, como Charli XCX, Mabel o Amaia.

Tampoco podía faltar la música urbana, que corona las listas de medio planeta durante los últimos años. A nombres internacionales como Bad Bunny, Duki o Paloma Mami, se les unen artistas patrios que ya no necesitan presentación, como C. Tangana, Yung Beef o Bad Gyal.

Y entre muchos otros estilos, la música electrónica continua ganando peso en Primavera Sound como lleva haciendo desde hace varios años. Grandes nombres como Amelie Lens, Disclosure, Caribou o Nina Kraviz.

¿QUÉ OCURRE CON LAS ENTRADAS PARA PRIMAVERA SOUND 2020?

Todas las entradas adquiridas para Primavera Sound Barcelona 2020 son válidas para la edición de 2021. Además, la organización ha informado de los beneficios para todas aquellas personas que decidan conservar su entrada:

- Un crédito del 10% del valor de tu entrada para gastarlo en Primavera Sound 2021

-Preventa exclusiva 24 horas early bird 2022.

-15% de descuento en una entrada para un acompañante en la edición del 2021

-Edición exclusiva del libro del 20 aniversario

-Una camisera conmemorativa del 20 aniversario