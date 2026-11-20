Love of Lesbian ha sorprendido a sus seguidores y a los de Supersubmarina al presentar por sorpresa Viento de cara.

Los de Barcelona han publicado en sus redes sociales un vídeo de su versión del tema incluido en el disco Supersubmarina (2014) y que abre el tracklist de De las canciones infinitas, el álbum homenaje a los de Úbeda (Jaén).

"Cogimos prestada Viento de cara a nuestros queridos Supersubmarina. Desde la admiración y el respeto. Desde la amistad forjada en los escenarios. Y, sobre todo, desde ese sentimiento de hermandad que debemos a la música", dice el mensaje compartido en Instagram junto a una galería de vídeos de la banda interpretando el tema antes de este lanzamiento. "Jose, Jaime, Pope y Juanca: os abrazamos".

16 años de su perimera vez juntos

La unión de Supersubmarina y Love of Lesbian se remonta a 2010 cuando en Tarragona compartieron cartel por primera vez. "16 años después nos hacen un regalo precioso: dar voz a Viento de Cara", dice la banda de Úbeda sobre este homenaje. "Gracias, amadísimos lesbianos. Esto es solo el principio de un despertar muy especial. ¡Os queremos!".

Ese despertar al que se refiere Supersubmarina es el disco De las canciones infinitas, ya en preventa, que estará disponible a partir del 11 de diciembre y en el que colaboran artistas de la talla de Viva Suecia (Algo que sirva como luz), Iván Ferreiro (En mis venas) o Zahara (De las dudas infinitas).

Otro de los nombres del disco es Dani Martín, que ha hecho suya Puta Vida. La canción ya está disponible en plataformas y sirve como primer homenaje a la banda.