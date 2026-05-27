La La Love You le canta a esos amores que nos vuelven locos en 'A ver quién se duerme ahora'

La La Love You nunca defrauda y no iba a ser menos con A ver quién se duerme ahora, el último adelanto de su cuarto álbum.

Con ese estilo pop punk desenfadado más tradicional del grupo, La La Love You nos presenta este nuevo lanzamiento en el que le cantan a esos amores en los que nos tiramos pensando todo el día.

"Quiero que te quedes a mi lado, que cuando te vas yo voy detrás", canta la banda en el estribillo de esta canción directa y guitarrera.

David Merino le canta desde la cama a esa chica que le quita el sueño y que no sale de su mente mientras desayuna, cuando va al baño, cuando corta el césped...

En la letra se encuentra además un guiño a Morrissey al hacer una metáfora con la espina en el costado (The Boy with the Thorn in His Side), y el propio título de la canción hace referencia a la reciente polémica del cantante, quien canceló un concierto en el Palau de les Arts de Valencia porque no había podido dormir bien.

Abriendo la puerta al éxito

Después de tres años de espera desde el lanzamiento de Blockbuster, por fin nos llega ¿Por qué me miráis así?, un disco que se ha estado cocinando a fuego lento y en el que se han arriesgado con nuevos estilos.

El grupo ha conseguido llegar a 5,4 millones de oyentes, obtener 10 discos de platino y está actualmente de gira por España e incluso se plantea una gira mundial para 2027.