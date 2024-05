De Luigii López a Javier Romero: los hermanos detrás de estos 12 conocidos cantantes

De muchos de ellos a lo mejor no has oído hablar nunca. A otros los conoces porque son los fieles escuderos de tus cantantes favoritos. Y de otros puede que a partir de ahora se empiece a hablar más.

Son los hermanos de algunos de los músicos que ocupan los primeros puestos de las listas. Algunos llevan trabajando, de manera anónima, por el éxito de Pablo Alborán, Rosalía o Iván Ferreiro. Pero también hay otros tantos que han hecho de la música su vida y pelean por abrirse camino en la industria con el apellido como ventaja y como inconveniente; es el caso de Tony Mateo, Marina Reche o Santiago Lacunza.

Aquí, la historia de cada uno de ellos.

Pili, la hermana de Rosalía

Pilar Vila, La Pili, es la hermana mayor de Rosalía. Además de ser su mano derecha y confidente, Pili, artista audiovisual, es en gran medida la responsable de que la Motomami se haya convertido en una referente mundial de estilo porque ella es precisamente su estilista —en esta faceta se hace llamar Daykiri—.

"Si cuando éramos niñas jugábamos juntas, no es raro que lo sigamos haciendo. Trabajar con ella no es trabajar, es ser nosotras como siempre hemos sido", explicaba en 2017 en La Vanguardia.

Javier, el hermano de Amaia

La cantante navarra Amaia Romero tiene dos hermanos, Ángela y Javier, y este último se ha convertido en la sombra de la ganadora de OT 2017. Estudió Administración y Dirección de Empresas y, cuando el talento de su hermana comenzó a despuntar, decidió seguir formándose para ser su representante y ayudar a su hermana a construir su carrera y protegerla de las sombras de la industria.

Salvador, el hermano de Pablo Alborán

La máxima de Pablo Alborán siempre ha sido la discreción con su vida privada. No hace mucho que descubrimos que su hermano mayor, Salvador, es uno de sus pilares, en lo personal y en lo profesional.

Además de ser el culpable de que descubriese la música, pues él tocaba la guitarra cuando Pablo era un niño, dirige un estudio creativo, Bamstudio, que también trabaja para el cantante de Solamente tú. “Me hace todo: las giras, diseños, portadas de disco, videoclips… Ha sido hasta mi padre también”, contaba el artista en el programa de Bertín Osborne.

Luis, hermano de Pablo López

Reconoce el cantante que su hermano mayor, Luis, es su confidente y mejor amigo de siempre, pues su papel fue fundamental cuando su madre los abandonó cuando Pablo López era un bebé. Pero, además de esa especial infancia, a los dos les une su amor por la música. Luis es DJ, conocido como DJ Luigii López.

"Mi hermano está conmigo siempre, y nos cuidamos el uno al otro. Esa es una suerte que tenemos también", aseguró en una entrevista. Siempre juntos, para lo bueno y para lo malo, como cuando decidieron abrir un bar de copas, que resultó casi una ruina a pesar de ser un éxito de clientela, como contó el músico malagueño en El Hormiguero.

Amaro, hermano de Iván Ferreiro

El pequeño de los Ferreiro no es tan famoso como su hermano Iván, pero también presume de una larga y reconocida carrera musical. Comenzó junto a él en la banda Los Piratas y hoy compagina su trabajo en solitario o junto a su hermano —Turnedo, uno de los temas más conocido de Iván Ferreiro, lo compusieron juntos— con otros proyectos musicales.

“Si algún día dejo de ser el hermano de Iván Ferreiro para ser Amaro no sé qué ocurrirá, pero no me impide seguir adelante; es una motivación extra”, reconoció Amaro en una entrevista en el Faro de Vigo.

Juancho, el hermano de Leiva

La carrera musical del pequeño de los Conejo está ligada a la de su hermano mayor. Leiva le regaló su primera guitarra y fue el productor de los dos primeros discos de Sidecars , la banda que Juancho formó en 2006 y que se dio a conocer como telonera de Pereza. Desde 2019 forma parte de la Leiband, compuesta por el grupo de músicos que acompañó a Pereza hasta su final.

“Es mi hermano mayor, me ha dado grandes consejos”, resumía Juancho su admiración por su hermano, al que dedicó la canción Amasijo de huesos, en una entrevista a El Periódico de Extremadura.

Laura, la hermana de India Martínez

La cantante cordobesa India Martínez tiene un hermano y dos hermanas más pequeñas, Laura y Dessy, con las que es habitual que pose en redes sociales y donde se puede comprobar que además se parecen muchísimo. Con ellas comparte muchos momentos de su vida pero Laura, además, se ha subido con ella al escenario pues es bailarina profesional y ha interpretado algunas coreografías en los conciertos de su hermana.

José Carlos, el hermano de Ana Mena

El hermano pequeño de Ana Mena ha estado a la sombra de la cantante malagueña durante mucho tiempo, pero el pasado mes de agosto se descubrió como otro músico en ciernes cuando estrenó la canción Sin Ti.

Se llama José Calos, aunque se ha dado a conocer como Mena en el mundo artístico. Cuenta con el apoyo incondicional de la cantante de Las 12 e incluso estarían pensando en cantar juntos. “Está empezando ahora mismo, es súper jovencito, tiene 19 años, pero me encantaría”, decía su orgullosa hermana sobre esta posibilidad.

Tony, hermano de Abraham Mateo

Es el hermano mayor del autor de Clavaíto y, como él, ha crecido con la música como la gran protagonista de su vida. En 2015 se dio a conocer con la bachata La Caprichosa, formando parte del grupo gaditano Lérica.

Este año, Lérica participó en el Benidorm Fest con la canción Astronauta, producida por Abraham Mateo, quien también se convirtió en uno de los grandes apoyos de Tony en el certamen. "Como hermano mayor es como mi otra mitad, como mi mejor colega”, admitió en una entrevista.

Mushkaa, la hermana de Bad Gyal

Hace solo unos días las hermanas Farelo i Solé lanzaban su primera colaboración juntas, SexeSexy. Habrá a quien no les suenen estos nombres, pero ellas son la estrella de la música urbana Bad Gyal y su hermana pequeña Mushkaa, quien también está haciéndose un hueco en la industria cantando en catalán.

“Estoy creciendo aún, quiero seguir los pasos de Alba”, decía en una entrevista a El Diario donde también reconocía que “cada una tiene su propio proyecto y va a su bola”.

Marina, hermana de Alba Reche

Las dos hermanas Reche se presentaron al casting de Operación Triunfo 2018, pero solo Alba fue seleccionada y quedó en segunda posición del concurso. "Viví una experiencia muy bonita porque viví el triunfo de mi hermana como si fuera mío", reconoció la pequeña que, a pesar de todo, no dejó de trabajar en su proyecto musical. A finales de 2022 Marina Reche publicó sus primeras canciones y meses más tarde su primer EP. Su canción Por si quieres volver se hizo viral en TikTok.

“Ella es lo más, es de las personas que más admiro en la vida. Muchas veces le he dado sentido a las cosas que hago gracias a ella”, reconocía Alba a una publicación cultural.

Santiago, el hermanos de Natalia Lacunza

Asegura que siente la necesidad de presentarse al mundo alejándose de su apellido y por eso el hermano pequeño de Natalia Lacunza se ha dado a conocer en el mundo de la música como Diphda.

Hace unos meses lanzó su primer disco ACUARELA y, a pesar de querer marcar distancia con su hermana, admite su influencia y su admiración: “Siempre la veo con un talento para las letras, para las melodías y con un oído y una facilidad para sacar las cosas”.