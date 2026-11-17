Mar infinito world tour de Luis Fonsi llegará a España en junio y julio de 2027 con las primeras fechas confirmadas.

El artista actuará en Barcelona, Valencia, Málaga, Córdoba, Madrid y Jerez de la Frontera. La gira mundial arrancará el 20 de febrero de 2027 en Puerto Rico, la tierra natal de Fonsi, y recorrerá Europa, Latinoamérica, Norteamérica y Asia.

El nombre Mar infinito nace de una conexión profundamente personal y, al mismo tiempo, universal. Así como el océano une continentes, la música ha permitido a Fonsi llevar sus canciones por todo el mundo y crear vínculos con públicos de distintas culturas.

El mar y el escenario han sido siempre dos de los lugares felices del artista. De esa conexión nace el nombre de esta nueva gira. La palabra 'Mar' tiene, además, un significado muy especial en su vida: el cantautor lleva esas letras tatuadas como homenaje a las iniciales de su esposa, Águeda, y de sus hijos, Mika y Rocco.

"El mar siempre ha sido parte de mí. Crecer en Puerto Rico significó tenerlo cerca, sentirlo, respetarlo y entender que siempre hay algo más allá del horizonte. Mar Infinito representa mucho de lo que siento en este momento de mi vida: todo lo recorrido, lo que todavía queda por descubrir y, sobre todo, la emoción de regresar a casa y compartirlo con mi gente", expresó Fonsi.

Fechas de la gira 'Mar infinito'

15/06 BARCELONA - Palau Sant Jordi

18/06 VALENCIA - BigSound

25/06 MÁLAGA - Plaza de Toros

26/06 CÓRDOBA - Plaza de Toros

04/07 MADRID - Movistar Arena

10/07 JEREZ DE LA FRONTERA - Tío Pepe Festival

Cómo conseguir entradas para los conciertos de Luis Fonsi

Si quieres ver a Luis Fonsi en directo en alguno de sus conciertos en España en 2027, tienes dos oportunidades para conseguir entradas:

Preventa

Para acceder a la preventa de entradas de los conciertos de Luis Fonsi exclusiva de fans, tienes que registrarte en su comunidad desde la página oficial del cantante. Ahí tendrás que rellenar unos datos genéricos.

Tras suscribirte, te llegarán los detalles para acceder a la preventa, que tendrá lugar el miércoles 18 de noviembre de 10:00 horas a 13:00 horas.

Venta general

El Mar infinito tour tendrá una venta general el mismo miércoles 18 de noviembre a las 14:00 horas, a la que se podrá acceder a través de su web.