La viral actuación de Belén Aguilera en la final de 'La Voz Kids' que emocionó a Luis Fonsi y Antonio Orozco

El pasado viernes 25 de julio, el plató de La Voz Kids vivió una final muy emocionante. Tras varios meses de concurso, el Eduardo El Campanero, del equipo de Antonio Orozco, se proclamó ganador de la undécima edición del reality musical. Belén Aguilera protagonizó uno de los momentos más emotivos y virales de la noche junto a los dos finalistas del equipo de Ana Mena.

La artista catalana sustituyó a Becky G, asesora de Ana Mena en esta edición, que no pudo asistir a la final, y se subió al escenario con Marco y Erick, los dos finalistas del equipo de la malagueña, para interpretar Ahora que estoy bien, uno de los temas de su último disco Anela.

Belén Aguilera aparece en la final de La Voz Kids y conquista el escenario | Roberto Sastre

La actuación dejó uno de los momentos más especiales e íntimos de la gran final. La unión de las voces de Belén Aguilera, Marco y Erick logró emocionar tanto al público, como a los coaches. "El regalo para mí es cantar con vosotros", afirmó la catalana, que diez años después de su participación en La Voz, regresaba al plató "muy emocionada".

El resto de actuaciones de la gran final de 'La Voz Kids'

Además de Belén Aguilera, al escenario de La Voz Kids también se subieron los asesores del resto de equipos para cantar con los finalistas: Melody interpretó su Mujer Loba junto a las dos finalistas de Luis Fonsi, Leire Martínez emocionó con una versión de Jueves junto a los concursantes del equipo de Edurne, y Antoñito Molina trajo el toque flamenco al plató para cantar Me prometo con los finalistas de Antonio Orozco.

Lucas, ganador de la anterior edición del concurso, regresó junto a su coach Manuel Turizo para cantar Mirame ahora y Pablo López se subió al escenario con todos los ganadores de La Voz Kids, desde María Parrado hasta Lucas, para interpretar Como soy.

Como es costumbre, los cuatro coaches, Ana Mena, Edurne, Luis Fonsi y Antonio Orozco, interpretaron una canción de su repertorio con su finalista en la recta final de la noche.