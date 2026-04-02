Luna Ki defiende el uso de IA en la portada de su disco: "Un mensaje desde 2034"

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El pasado 23 de marzo, Luna Ki compartió la portada de su nuevo disco, LUNA, el cual describe como el álbum de su vida. En ella, la cantante simula estar en el satélite con un vestido a juego y con La Tierra y otros planetas de fondo.

Rápido, las críticas empezaron a llegar a través de redes sociales. A pocos les convenció el diseño, y eso ha provocado que Luna Ki haya compartido este jueves 2 de abril "un mensaje desde 2034" —las mismas palabras que usó para explicar su retirada del Benidorm Fest 2022 por el autotune—.

Luna Ki: "Un mensaje desde 2034. Una vez más, se me critica por utilizar lo actual como herramienta creativa"

En el comunicado, la artista defiende su portada y el uso de la inteligencia artificial. "Hace unos días publiqué la portada de mi disco. En ella hay trabajo humano, talento real y también IA. Un vestido de Ana Locking, el equipo de Oniric (FX) y muchas capas que aún no habéis visto. Tiempo al tiempo", explica.

Además, Luna Ki asegura que se la está volviendo a criticar "por utilizar lo actual como herramienta creativa", haciendo referencia a su polémica en 2022 cuando la "expulsaron" del Benidorm Fest. "En 2027, el propio festival lo anuncia como parte del show", añade.

La artista hace referencia a una novedad del Benidorm Fest que permitiría el uso de autotune en 2027: "Mientras el cantante pueda demostrar su solvencia vocal, este año nos abrimos a la utilización de efectos de procesamiento vocal. Ya veremos en qué medida y en qué grado", confirmó César Vallejo, director del certamen.