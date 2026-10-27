Macklemore inicia su gira 'Free Palestine' acompañado por el actor Mark Ruffalo

Macklemore dona un millón de dólares de su gira con Ed Sheeran para apoyar a Palestina | Getty

El rapero estadounidense Macklemore ha vuelto a ser protagonista de la actualidad musical con el inicio de su nueva gira Free Palestine, que ha comenzado en el recinto 3Arena de Dublín ante 13.000 seguidores.

Un estreno que se produce apenas dos meses después de que el nombre del artistas saltase a los titulares tras ser expulsado como telonero del tramo estadounidense de la gira de Ed Sheeran, Loop Tour, por sus declaraciones en contra del genocidio en Gaza.

Un compromiso del artista con el conflicto que ha llevado al artista ha titular su gira con este reivindicativo título. "Esas dos palabras [Free Palestine] son tan amenazantes para algunas personas. Preferirían silenciar esas dos palabras antes que enfrentar lo que realmente significan. Una libertad que requiere la opresión de otra persona no es libertad en absoluto", ha indicado durante el primer show del tour.

Una cuestión que ha encontrado otros portavoces en Estados Unidos como el actor Mark Ruffalo, que hizo una aparición sorpresa a través de vídeo en pleno concierto. "No habrá paz hasta que haya igualdad", reivindicó el protagonista de Spotlight.