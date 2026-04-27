Madonna aparece por sorpresa en una discoteca de Los Ángeles y canta un tema inédito

Madonna ha llegado para quedarse. La artista vuelve por todo lo alto con su álbum Confesions II, que podremos escuchar este verano. Y para dejar claro que sigue siendo la Reina del Pop no duda en hacer apariciones estelares.

Su momento con Sabrina Carpenter en Coachella ya ha pasado a ser historia de la música pop. Ahora, la artista suma una nueva aparición inesperada: este fin de semana de abril la intérprete de Vogue se dejó ver por sorpresa en la discoteca The Abbey, en Los Ángeles.

Se trata de un famoso club LGTBIQ+ de la ciudad estadounidense, y allí irrumpió Madonna para sorprender a todos los presentes para cantar en primicia su nuevo tema. Y es que después de I Feel So Free la artista dejó sonar otro tema inédito en la discoteca.

La Reina del Pop estuvo acompañada en esta aparición por la cantante Addison Rae, que se unió cantando y bailando en el set musical de la veterana.

También estuvo el productor Stuart Price, un pilar fundamental en la carrera de la superestrella. De hecho, con esta aparición del productor se sobreentiende que es quien está detrás del nuevo proyecto de Madonna, pues fue el responsable de Confessions on a Dance Floor en 2005.