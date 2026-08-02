Madonna invita a Kylie Minogue para cantar juntas en el WorldPride de Ámsterdam

Madonna dejó caer hace días en su Instagram que guardaba una sorpresa para sus fans neerlandeses, y este sábado 1 de agosto ha materializado esa promesa con una actuación en el WorldPride Ámsterdam 2026, que se celebra del 25 de julio al 8 de agosto para celebrar la diversidad sexual y de género en la ciudad.

La reina del pop, como firme defensora de los derechos queer, no ha querido perderse esta cita para cantar siete canciones durante media hora y presentar en directo su último disco: Confessions II (2026). La estadounidense se ha encontrado con el público para hacer sonar temas del álbum como I Feel So Free, Bring Your Love, Danceteria y One Step Away.

Sin embargo, el espectáculo ha llegado a su cumbre con la aparición sorpresa de Kylie Minogue, con la que ya apareció previamente en el Celebration Tour y en el especial de Graham Norton para BBC. Juntas han interpretado Love Sensation, también de Confessions II, haciendo cada vez más evidente que próximamente publicarán una versión a dúo del tema.

Tras despedirse, la australiana ha permanecido encima del escenario para disfrutar del resto del show lo más cerca posible mientras Madonna cerraba su cita en Ámsterdam con dos éxitos de Confessions on a Dance Floor (2005): Sorry y Hung Up.

Setlist de Madonna en Ámsterdam