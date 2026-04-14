Madonna adelanta 'Confessions On A Dance Floor 2': posible portada y una melodía

A sus 67 años, Madonna parece estar lista para volver a la acción con la segunda parte de uno de sus álbumes más exitosos: Confessions On A Dance Floor.

La cantante ya anunció en sus redes sociales en septiembre de 2025 que la segunda parte de este disco llegaría este 2026, bajo el nombre Confessions Part 2, y que contaría de nuevo con Stuart Price como productor.

"¡No puedo esperar para compartir Confessions Part 2 con todos el próximo año!", declaró Madonna, que se encuentra trabajando con Warner Records, discográfica que la vio crecer los primeros 25 años de su carrera.

Ahora, la página web oficial de Madonna ha cambiado, revelando la que podría ser la portada del disco: dos piernas abiertas con un altavoz entre ellas.

Además, de fondo podemos escuchar parcialmente parte de una melodía.

A la par, la cantante ha eliminado todas las publicaciones de su cuenta de Instagram y ha cambiado su foto de perfil.

Un hito en su carrera

Madonna lleva sin lanzar disco desde 2019, hace siete años, pero sus grandes éxitos no pasan de moda. Canciones como Hung Up, Sorry o Jumpfueron los temas más aclamados de Confessions On A Dance Floor (2005).

Su estilo dance y disco, fusionado con el pop, hizo de sus temas una mezcla perfecta que la convirtió en una de las artistas más revolucionarias del momento.

En 2026, se espera que este nuevo álbum reinvente la industria, trayendo un aire fresco con temas que fusionen diferentes estilos y a la vez despierten la nostalgia de la música que hacía la cantante en su época dorada.