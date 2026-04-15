Madonna desvela la portada y la fecha de 'Confessions II', su primer álbum en siete años

Siete años después, Madonna vuelve con un nuevo álbum que ya tiene portada y fecha de lanzamiento. Se trata de la segunda parte de Confessions On A Dance Floor , su disco de 2005.

Madonna zanja los rumores y confirma que su nuevo álbum verá la luz el 3 de julio de 2026. Confessions II es la segunda parte de su disco de 2005, así como el primer proyecto discográfico de la estrella desde 2019.

"Estoy poniendo todo mi corazón y alma en mi nueva música y no puedo esperar para compartirla con vosotros", declaró Madonna sobre el decimoquinto álbum de su carrera, el cual cuenta con Stuart Price como productor. La edición estándar contiene 12 canciones, mientras que la versión deluxe alcanza las 16. Ya se pueden reservar los distintos formatos en su página web.

Tras compartir una primera fotografía de dos piernas abiertas con un altavoz entre ellas, ahora la artista ha sacado a la luz la portada oficial del álbum. Lo ha hecho en su cuenta de Instagram, donde ha eliminado todas las publicaciones para generar aún más misterio y expectación alrededor del disco.

En la carátula, Madonna aparece vestida de morado y cubierta por una tela semitransparente de color rosa.

Un hito en su carrera

Madonna lleva sin lanzar disco desde 2019, hace siete años, pero sus grandes éxitos no pasan de moda. Canciones como Hung Up, Sorryo Jump fueron los temas más aclamados de Confessions On A Dance Floor (2005).

Su estilo dance y disco, fusionado con el pop, hizo de sus temas una mezcla perfecta que la convirtió en una de las artistas más revolucionarias del momento.

En 2026, se espera que este nuevo álbum reinvente la industria, trayendo un aire fresco con temas que fusionen diferentes estilos y a la vez despierten la nostalgia de la música que hacía la cantante en su época dorada.