Madonna señala a las sucesoras de su reinado en los MTV VMAs

El regreso de Madonna a la gala de los MTV VMAs merecía que fuese la Ambición Rubia quien protagonizase la inauguración de la ceremonia y, como era de esperar, ha demostrado por qué lleva décadas siendo catalogada como la Reina del Pop.

El Peacock Theatre de Los Ángeles ha recibido la actuación de la artista con tanto entusiasmo como sorpresa al descubrir que, además, no ha llegado sola, sino acompañada de los de las estrellas más destacadas y jóvenes del panorama, en una suerte de designación por parte de la autora de Material Things de quiénes deben ser catalogadas como sus sucesoras.

En primer lugar, Sabrina Carpenter ha subido al escenario para ponerse al piano y cantar junto a Madonna Bring your love, una de las canciones más aplaudidas de Confessions II, el nuevo disco de Madonna con el que se ha convertido en la estrella de la ceremonia al recibir siete premios

Después, le ha tocado el turno a la británica Charli XCX con su dúo en Danceteria Afterhours, en el que ambas han rendido homenaje a la cultura del club poniendo a bailar a todos los presentes.

Una nueva actuación de Madonna para el recuerdo tras su última aparición en 2003, cuando dejó a todos pasmados con la provocadora interpretación de Like a Virgin que dejó junto a Britney Spears y Christina Aguilera.