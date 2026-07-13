Ni Madrid ni Barcelona, este es el concierto más multitudinario del 'Cuarto Azul World Tour' de Aitana

Tras presentar Cuarto Azul en directo en el Estadi Olimpic y en el Metropolitano en 2025, Aitana ha regresado este año a las arenas con su Cuarto Azul World Tour. La gira, que comenzó el pasado mes de mayo y con la que recorrerá España, América y Europa, acaba de vivir su concierto más multitudinario en Cádiz.

El Estadio Nuevo Mirandilla de Cádiz reunió el domingo 12 de julio a treinta mil personas para ver el show de la cantante de superestrella. Además de ser un hito en su carrera, Aitana se ha convertido en la primera artista femenina en hacer sold out en el recinto gaditano.

La propia artista confesó al público que se quedó impresionada con el tamaño del recinto durante la prueba de sonido. "He preguntado hoy y me han dicho 'sí, de todos los que haces este año, el más grande va a ser el de Cádiz'", señaló durante el concierto y agradeció "de corazón" a los miles de asistentes por confiar en ella.

El éxito del 'Cuarto Azul World Tour'

El multitudinario concierto que vivió anoche Aitana demuestra que la artista se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera artística: con innegable éxito del Cuarto Azul Wolrd Tour la cantante se consolida como una de las voces más importantes del pop español. Después de recorrer gran parte de la península con el cartel de sold out, la catalana partirá hacia Latinoamérica, no sin antes llenar cuatro noches en el Palau Sant Jordi de Barcelona y otras cuatro noches en el Movistar Arena de Madrid.