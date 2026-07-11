Ana Mena y Aitana se vuelcan en pleno concierto con la victoria de España contra Bélgica en el Mundial de fútbol

Las artistas también son aficionadas al fútbol, y más en el Mundial. Y en plenos conciertos han querido celebrar la victoria de España en cuartos de final junto a su público.

Días después de un debate respecto a modificar los horarios de los conciertos por coincidir con los partidos de España en el Mundial de fútbol, los artistas demuestran que se pueden celebrar los éxitos deportivos sobre el escenario y en directo.

Este viernes 10 de julio, España se ha enfrentado a Bélgica en cuartos de final de la competición, y finalmente ha vencido 2 - 0. El partido ha trascurrido durante los shows de cantantes como Ana Mena y Aitana, que no han dudado en celebrarlo ante su público.

Ana Mena celebra el gol en 'Quiero decirte'

Ana Mena ha actuado este viernes en el festival Weekend Beach de Torre del Mar (Málaga), y además de estar especialmente contenta por actuar en su tierra, la artista también ha mostrado que es forofa de la selección española en directo. Con ella ha saltado ante los gritos de su público.

En su caso ha sido en plena introducción de su canción Quiero decirte, cuando la artista ha sido avisada del primer gol de España. Así, ha introducido la actuación y ha corrido a coger una bufanda con la bandera española que tenía preparada por si ocurría.

Aitana celebra la victoria en directo

Por supuesto, Aitana también ha celebrado la victoria de España en cuartos de final en su concierto en Zaragoza. Pese a que la artista dejó finalmente el show en su horario planeado, no ha dudado en celebrar el pase de La Roja a la semifinal contra Francia a ritmo de Superestrella y enfundada en la camiseta de la segunda equipación de la selección.

"¡Venga, que nos quedan dos partidos!", celebraba la artista saltando por todo el escenario y ante un público entregado también con este hito deportivo nacional.