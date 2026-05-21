Las canciones del concierto de Aitana en Valencia: setlist del 'Cuarto Azul World Tour'

Aitana está de gira y esta semana actúa en el Roig Arena de Valencia dos noches seguidas: el jueves 21 y el viernes 22 de mayo. Ambos conciertos comienzan a las 21:00 y llevan a sus espaldas una expectación máxima por las sorpresas que tiene preparadas la cantante.

De momento, el Cuarto Azul World Tour ha celebrado dos espectáculos en Roquetas de Mar y Murcia. En ambas ocasiones, Aitana no pudo comenzar el concierto como estaba previsto porque los fuertes vientos le impidieron colocar un telón blanco "que se abre cuando comienza todo", tal y como explicó la propia artista. Sin embargo, ese problema no existe en Valencia, pues el Roig Arena es un recinto cerrado y el clima no será un obstáculo.

A esto hay que sumarle otros detalles que convertirán estos conciertos en eventos únicos. ¿Qué vestuario elegirá Aitana para cada fecha? De momento, en Roquetas de Mar y Murcia eligió distintos outfits para sorprender al público. Además, la cantante ha creado una tradición al esconder un libro diferente en el escenario de cada show. ¿Qué títulos se unirán a Una habitación propia, de Virginia Woolf, y Mi año de descanso y relajación, de Ottessa Moshfegh?

Setlist de Aitana con su gira 'Cuarto Azul World Tour'

Más allá de estas sorpresas, el público ya conoce el repertorio de la actual gira de Aitana, que interpreta un total de 27 canciones de sus cuatro álbumes de estudio, aunque la mayoría de temas pertenecen al disco que da nombre al tour: Cuarto azul.