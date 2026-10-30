Malmö 040 publica 'Bueno, pues ya está', un nuevo EP como antesala de sus conciertos más importantes

Malmö 040 llega este otoño con su nuevo EP Bueno, pues ya está , canciones para darlo todo en los dos conciertos más importantes de su trayectoria en Madrid y Barcelona.

Malmö 040 nos deleita con nueva música. La banda publica su nuevo EP Bueno, pues ya está, con el que abre una nueva etapa más libre, luminosa y despreocupada.

Estas canciones frescas son perfectas para calienta motores para sus dos conciertos más grandes hasta la fecha: el 14 de noviembre en Sant Jordi Club de Barcelona y el 19 de febrero de 2027 en el Movistar Arena de Madrid, con Europa FM como radio oficial.

Con este EP, compuesto por 6 temas, Malmö 040 mira ahora las cosas desde otro lugar, con más perspectiva, menos presión y la voluntad de aceptar que no todo tiene que convertirse en un problema.

Ignorantes, el nuevo tema destacado

Tras los primeros adelantos que abrían este EP como Godzilla, Por ti por mí y No es tan importante, llega Ignorantes, el focus track de este proyecto compuesto por 6 temas.

Ignorantes es una canción con la que la banda abraza su versión más despreocupada, espontánea y vitalista e invita a apagar la cabeza y dejarse llevar. Una canción para pensar menos y vivir más.

Dos grandes conciertos a la vista

La banda ofrecerá sus primeros conciertos en grandes recintos como son Sant Jordi Club de Barcelona y Movistar Arena de Madrid.

Tras el éxito de su segundo disco y agotar fechas en salas icónicas como las tres noches en La Riviera o Razzmatazz, Malmö 040 desveló estas dos citas tan especiales para la banda, que tendrán lugar como cierre de año, el 14 de noviembre de 2026 en Sant Jordi Club y de bienvenida al 2027, el 19 de febrero en Movistar Arena.

"Estamos muy emocionados. Para nosotros este momento es la satisfacción de casi diez años de trabajo constante, de ir paso a paso, creyendo en lo que hacemos incluso cuando todo era más pequeño y parecía más difícil. No lo vivimos como una meta ni como una consolidación, porque el grupo lleva tiempo sólido y asentado. Lo sentimos como una celebración de todo el camino recorrido", expresan.