Malú emociona con 'Sueños de libertad', el próximo himno de tus sobremesas

La Mansión de la Reina se convierte en el escenario del videoclip de Sueños de Libertad, la nueva canción de Malú que llega este viernes a todas las plataformas.

La famosa producción de las sobremesas de Antena 3 apuesta por un cambio en su cabecera y ha elegido la imponente voz de la madrileña para imprimir una nueva personalidad a la canción que durante los dos primeros años de emisión la ha interpretado su compositor Marwán.

El propio intérprete ha celebrado la renovación sonora de la cabecera de Sueños de Libertad y la elección de una voz con tanta personalidad. "Malú es una cantante increíble y como todo artista tiene su sello y lleva la canción hacia su estilo. Es una gran voz para continuar la canción de la serie", escribió en un comentario al adelanto del videoclip que publicó la cantante en sus redes sociales.

"Gracias a todos los que habéis escuchado estos años mi canción, compuesta junto a Luis Ramiro y Alejandro Martínez, que son unos grandes", señaló el cantante, que también quiso agradecer el hecho de haber tenido su voz durante dos años en televisión. "Larga vida la serie y a esta versión de Malú".

La coach de La Voz lanza ahora su revisita de Sueños de Libertad, que no comenzará a sonar en televisión hasta dentro unas semanas, y lo hace con un videoclip que sigue la estética de la serie. Como ella misma señaló en sus redes, el vídeo fue grabado en la Casa de la Reina, también llamada Mansión de la Reina, la casa del protagonista de la serie interpretado por Alain Hernández.

El exterior de este lugar se ubica en la finca La Granjilla, un imponente lugar ubicado en El Escorial, y los interiores se encuentran en los estudios de la productora en Boadilla del Monte.

Con este lanzamiento, Malú nos brinda una interpretación impecable de la banda sonora de la serie en la que su imponente voz cobra protagonismo.

La letra de 'Sueños de Libertad'

Ya me cansé de ser

Lo que esperaban

De no dejar que el corazón me hablara

De noches que no encuentran madrugada

De sueños que se quedan en la almohada

Y siento

Que estoy cambiando y ya se está encendiendo

La chispa que desatará el incendio

Me dejaré llevar como las nubes a favor del viento

Sueños de libertad

Vivir de otra manera

Alas para volar

A donde el alma quiera

Sueños de libertad

El corazón no espera

Está pidiendo otra oportunidad

Sueños de libertad

Aunque el pasado duela

Volver a comenzar

Amar a quien yo quiera

Gritarles mi verdad

Vivir sin miedo y sin mirar atrás

Tendré que reescribir

Mis mandamientos

Pasar a limpio lo que llevo dentro

Viajar con dos maletas a lo incierto

Hacer turismo en la ciudad del viento

Siento

Mis pies desabrochándose del suelo

Mi mano está pintando el universo

Me dejaré llevar

Como las nubes a favor del viento

Sueños de libertad

Vivir de otra manera

Alas para volar

A donde el alma quiera

Sueños de libertad

El corazón no espera

Está pidiendo otra oportunidad

Sueños de libertad

Aunque el pasado duela

Volver a comenzar

Amar a quien yo quiera

Gritarles mi verdad

Vivir sin miedo y sin mirar atrás, no-oh, oh-oh

Sueños de libertad