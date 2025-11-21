Malú emociona con 'Sueños de libertad', el próximo himno de tus sobremesas
Malú llega este viernes con Sueños de Libertad. La cantante ha puesto voz a la cabecera de la producción de Antena 3 y ha hecho suya la canción de Marwán. Su nuevo lanzamiento llega con un videoclip grabado en Casa de la Reina, uno de los escenarios más míticos de la serie.
La Mansión de la Reina se convierte en el escenario del videoclip de Sueños de Libertad, la nueva canción de Malú que llega este viernes a todas las plataformas.
La famosa producción de las sobremesas de Antena 3 apuesta por un cambio en su cabecera y ha elegido la imponente voz de la madrileña para imprimir una nueva personalidad a la canción que durante los dos primeros años de emisión la ha interpretado su compositor Marwán.
El propio intérprete ha celebrado la renovación sonora de la cabecera de Sueños de Libertad y la elección de una voz con tanta personalidad. "Malú es una cantante increíble y como todo artista tiene su sello y lleva la canción hacia su estilo. Es una gran voz para continuar la canción de la serie", escribió en un comentario al adelanto del videoclip que publicó la cantante en sus redes sociales.
"Gracias a todos los que habéis escuchado estos años mi canción, compuesta junto a Luis Ramiro y Alejandro Martínez, que son unos grandes", señaló el cantante, que también quiso agradecer el hecho de haber tenido su voz durante dos años en televisión. "Larga vida la serie y a esta versión de Malú".
La coach de La Voz lanza ahora su revisita de Sueños de Libertad, que no comenzará a sonar en televisión hasta dentro unas semanas, y lo hace con un videoclip que sigue la estética de la serie. Como ella misma señaló en sus redes, el vídeo fue grabado en la Casa de la Reina, también llamada Mansión de la Reina, la casa del protagonista de la serie interpretado por Alain Hernández.
El exterior de este lugar se ubica en la finca La Granjilla, un imponente lugar ubicado en El Escorial, y los interiores se encuentran en los estudios de la productora en Boadilla del Monte.
Con este lanzamiento, Malú nos brinda una interpretación impecable de la banda sonora de la serie en la que su imponente voz cobra protagonismo.
La letra de 'Sueños de Libertad'
Ya me cansé de ser
Lo que esperaban
De no dejar que el corazón me hablara
De noches que no encuentran madrugada
De sueños que se quedan en la almohada
Y siento
Que estoy cambiando y ya se está encendiendo
La chispa que desatará el incendio
Me dejaré llevar como las nubes a favor del viento
Sueños de libertad
Vivir de otra manera
Alas para volar
A donde el alma quiera
Sueños de libertad
El corazón no espera
Está pidiendo otra oportunidad
Sueños de libertad
Aunque el pasado duela
Volver a comenzar
Amar a quien yo quiera
Gritarles mi verdad
Vivir sin miedo y sin mirar atrás
Tendré que reescribir
Mis mandamientos
Pasar a limpio lo que llevo dentro
Viajar con dos maletas a lo incierto
Hacer turismo en la ciudad del viento
Siento
Mis pies desabrochándose del suelo
Mi mano está pintando el universo
Me dejaré llevar
Como las nubes a favor del viento
Sueños de libertad
Vivir de otra manera
Alas para volar
A donde el alma quiera
Sueños de libertad
El corazón no espera
Está pidiendo otra oportunidad
Sueños de libertad
Aunque el pasado duela
Volver a comenzar
Amar a quien yo quiera
Gritarles mi verdad
Vivir sin miedo y sin mirar atrás, no-oh, oh-oh
Sueños de libertad