Manuel Turizo se despide del verano desde el mar con el estreno de 'Mírame ahora (Salud Mi reina)'

Manuel Turizo celebra el amor en su nuevo single Mírame ahora (Salud Mi reina) , donde el afrobeat cobra protagonismo mientras el colombiano disfruta del mar de su tierra natal.

Manuel Turizo vuelve con más sensualidad.

Tras el estreno en 2024 de su álbum 201, con el que tendrá una gira por diversas ciudades en España a finales de este año, el colombiano regresa con nuevo single: Mírame Ahora (Salud Mi Reina).

El artista se despide del verano desde el propio mar. Y es que esta refrescante canción, con ritmos latinos y sonidos afrobeat, llega acompañado de un envidiable videoclip con Turizo celebrando el amor desde un yate en alta mar en Colombia.

Turizo continúa con su estilo de letras románticas y de seducción, pero muestra su versatilidad musical con un toque distinto al que nos tiene acostumbrados.

Tras Mirame Ahora (Salud Mi Reina) no solo se encuentra el intérprete de La bachata, sino también su hermano Julián Turizo, Julián Maya y Juan Luis Cardona. Maya y Laiky Full han sido los responsables de la producción.