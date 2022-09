María Becerra: sus inicios como youtuber, el duro motivo por el que siempre usa ropa ancha y su pareja

No es necesario tener una larga carrera en el mundo de la música para triunfar. Cada vez aparecen más artistas que arrasan desde el principio y se convierten en superestrellas, como le ha ocurrido a María Becerra.

La cantante argentina estrena su nuevo single Automático e inicia su gira Animal tour 2022. Con solo 22 años, esta joven ha colaborado con artistas de la talla de Lola Índigo o J Balvin.

El bullying y el intento de violación que sufrió

María Becerra tuvo una infancia muy complicada debido al bullying que sufrió en su escuela en la que únicamente eran dos chicas. "Me pegaban feo los compañeros. No había nadie ahí controlando y a mí me tenían de punto. Era la única chica y era como 'te agarramos, te pegamos, pero te manoseamos. Aprovechamos y te manoseamos'. Yo no lo decía nada a mí mamá, porque me hacían creer que era yo la culpable y entonces yo llegaba (a casa) moretoneada y he llegado con el labio cortado porque me pegaban feo", explicó en un directo de Instagram.

"Mi mamá me preguntaba y le decía que me había caído, esto o lo otro, siempre le metía excusas", recordó la cantante.

El motivo por el que usa ropa holgada

Sin embargo, esto no fue ni de lejos el peor episodio que vivió, ya que casi fue violada por sus compañeros de clase: "Nunca le dije hasta que llegó un punto en que cinco compañeros, que eran los que me pegaban siempre, me llevaron al baño".

"Me llevaron al baño, me tenía uno de cada mano y me cogieron las piernas y empezaron a querer sacarme la ropa. Querían abusar de mí y ahí pasó una preceptora y yo estaba gritando. Cuando pasó… la nada misma. Y a mí me salvó que tocara el timbre, si no no sé lo que pasa, pero lo tocó el timbre y salieron todos", reconoció muy apenada.

Del mismo modo, reflexionó sobre el motivo por el que se siente más cómoda llevando ropa ancha: "Maldito el día en que me anotaron porque la pasé muy mal", señaló en una entrevista. "Antes era típico que vayas caminando y que te tocaran la cola [culo], que te manosearan. Yo todos los días iba a quejarme a la dirección y me mandaban a hablar con la psicopedagoga".

"Hasta las mismas preceptoras me decían: ‘¿Y no pensaste en no usar más jean?’ Yo estaba con el uniforme arriba. Me decían que lleve otra ropa y ahí nació mi obsesión de usar ropa holgada. Yo hoy no me pongo vestidos ni shorts ni de casualidad", apuntó.

Sus inicios: de youtuber a cantante

La carrera artística de María comenzó cuando tenía 12 años, donde la joven subía covers a Facebook. Con 15 años, se animó a crear un canal de YouTube en el que colgaba videos de canto o tutoriales y logró una fama increíble.

Esta llegó al punto que no podía compaginar los estudios con su carrera y dejó la escuela. "Tenía diecisiete años, ganaba plata haciendo videos y el colegio me sacaba mucho tiempo. Tuve que abandonarlo porque no podía con las dos cosas. A mi familia y a mí nos servía mucho el dinero y no podía darme el lujo de perder esa oportunidad", recalcó para el programa Los Mammones.

Y además, dijo entre risas que a día de hoy no tiene ninguna intención de terminar sus estudios.

En 2019 dio el salto definitivo a la música. Lanzó su primer EP, 222, con tres canciones con las que entra en el género de pop urbano e incluye guiños al hip hop. Son Tu lady, Nada de amor y Dime cómo hago, que entró en la lista argentina Hot 100 de Billboard.

Después llegó High, en el que colabora con Lola Índigo; la canción con Qué Mas Pues? con J Balvin; WOW WOW con Becky G; o Miénteme con TINI. En 2021 lanzó Animal, su primer disco. Ese año fue reconocida como Mejor artista América del Sur en MTV Europe Music Awards.

Su actual relación con un rapero

En relación a su vida personal, la argentina reconoció que es abiertamente bisexual y en una entrevista con Shangay desveló cómo fue enamorarse por primera vez de una mujer: "En Dime cómo hago hablo del amor entre mujeres, y me inspiré en cosas que viví yo la primera vez que me enamoré de una chica, en los sentimientos encontrados que tuve, porque estaba muy confundida. Era pequeña, y no sabía si lo que sentía estaba bien o mal. No sabía a quién contárselo, si decírselo a mis padres… Fue un largo proceso hasta que acepté que me gustaban las mujeres y los hombres, y que no había nada malo en ello".

La cantante mantiene una relación con el rapero J Rei, expareja de Cazzu. En su momento, compartió una imagen en la que se la veía de la mano de alguien, pero no se desveló quien era hasta días después.

Subió un video besándose con el trapero Julián Reininger, conocido como J Rei, y ya se ataron cabos.

En definitiva, la carrera de María acaba de comenzar, sin embargo, tiene el triunfo más que garantizado.