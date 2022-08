¿Cómo se conocieron Lola Índigo y María Becerra? Una bonita historia de admiración

Lola Índigo y María Becerra llevan días calentando los motores para lanzar Discoteka, la segunda colaboración musical que los fans de ambas artistas estaban pidiendo a gritos.

Lola Índigo presentó el tema el pasado jueves 4 de agosto en el Puro Latino Fest de Puerto de Santa María, en Cádiz, y desde entonces no ha parado de cantarlo en los conciertos de su gira.

Además, Mimi y María coincidieron en el Festival Riverland de Asturias, donde María Becerra subió al escenario a Lola Índigo en su concierto. Cantaron juntas High, pero nadie se imaginaba el bombazo que tenían guardado. “Pronto la van a poder escuchar en todas las malditas radios”, gritó la argentina y a continuación Índigo dio la pista: "Pero sobre todo en la discoteca”. Después se lanzaron a cantar con el público algunas partes de su esperada canción.

¿Cómo se conocieron Lola Indigo y María Becerra?

Como hemos dicho antes, la primera vez que pudimos escuchar cantar juntas a María Becerra y Lola Índigo fue en High Remix, tema de la argentina en el que también se les unía Tini Stoesel. Pero lejos de ser un acuerdo entre discográficas ni nada por el estilo, esta colaboración surgió de la forma más natural y bonita posible: desde la admiración.

En una entrevista para Europa FM en 2020, Lola Índigo habló de esta canción y reveló que fue ella quién le pidió la colaboración a Becerra, tras descubrirla en Spotify y quedar prendada de su música.

"A mi siempre me ha gustado mucho las chicas que hacen R&B y escuché una canción que ella tiene que se llama Dime como hago, entre otras cosas porque se la dedicaba a una chica y me pareció lo más", empezó explicando.

"Le escribí por Insta para decirle que me encantaba lo que hacía y poco después sacó High. Me flipó High y durante la cuarentena le escribí y le dije 'Oye María, si algún día piensas hacer el remix estoy a full, ya tengo las barras escritas y todo, se perfectamente lo que quiero decir y me encantaría que contases conmigo'".

A María le encantó la propuesta de Mimi y no dudó en trabajar en el remix del tema, donde las tres artistas participaron activamente en las nuevas partes. Sin embargo, debido a la pandemia de coronavirus, no pudieron conocerse para poder grabar el videoclip, estando Lola en una unidad en España, mientras que Tini y María se encontraban juntas en Argentina.

Afortunadamente, las dos artistas pudieron conocerse un año después, en octubre de 2021, cuando Lola viajó a Argentina para promocionar su música. En esta visita, Mimi y María pudieron comprobar que su amistad era tan auténtica en persona como a través de las redes sociales y así lo hicieron saber a través de Twitter.

"Ayer conocí en persona a Lola Índigo. Que hermosa persona por Dios, Lola. Qué lindo haberte conocido. Gente buena y real sí la hay", escribió María muy emocionada, a lo que Lola Índigo le contestó: “Aaaaaah, por fin. Te mereces todo, Mari. Te adoro. Qué ganas de ver tu super show".

Una amistad que ha continuado dando frutos también en el terreno profesional, como es este nuevo temazo llamado Discoteka.