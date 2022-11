Mariah Carey actúa con sus mellizos en el tradicional desfile de Acción de Gracias de Nueva York

El Día de Acción de Gracias (Thanksgiving day) es una festividad tradicional americana que nació para agradecer las buenas temporadas de cosecha y, actualmente, las familias estadounidenses celebran esta fiesta para agradecer el año que han tenido.

Esta fiesta también simboliza el inicio de la temporada de compras navideñas por lo que desde 1953 los almacenes Macy's, para incentivar el consumo, organizan ese día un gran desfile en Nueva York.

La cabalgata se ha vuelto una tradición que inaugura la estética navideña y, además de sus característicos globos gigantes y carrozas, es común que varios artistas reconocidos actúen a lo largo del recorrido.

Este año, Mariah Carey ha protagonizado la actuación destacada por lo que, enfundada en un largo vestido rojo de tu, ha acompañado a Papá Noel y ha cerrado el desfile cantando All I Want for Christmas is you.

La cantante expresó en Instagram que estaba muy contenta con su intervención puesto que pudo estar acompañada por sus hijos mellizos de 11 años Moroccan y Monroe.

Los niños actuaron saliendo de unos paquetes de regalo vestidos de ángel y de cascanueces mientras su madre cantaba.

No es la primera vez que Moroccan y Monroe se unen a un proyecto laboral de su madre. En 2019 fueron protagonistas del remake del vídeo de All I Want For Christamas is you.

La primera actuación de Mariah Carey en el desfile

Este año, Mariah Carey ha tenido una actuación muy destacada cerrando el desfile de acción de gracias, sin embargo, no es la primera vez que la cantante participa en esta cabalgata.

En 2015, la artista fue montada en una gran carroza del desfile y en un momento del recorrido interpretó All I want for Christmas is you.

Mariah Carey cosechó un gran éxito con All I Want for Chrismas Is You y desde 1994, año en el que se publicó este tema, tanto el villancico como el artista se han vuelto un auténtico símbolo de la navidad.