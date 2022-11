Retiran la demanda contra Mariah Carey por supuesto plagio en 'All I want for Christmas'

Llega la Navidad y parece que las fiestas se le presentan tranquilas a la reina de esta época, Mariah Carey . En verano, la cantante fue demandada por supuesto plagio en su tema All I want for Christmas , sin embargo, el denunciante ha terminado retirándola.

A menos de dos meses de la Navidad, todos los ojos están puestos en la musa de estas festividades, Mariah Carey, que se ha convertido en un icono con su popular tema de 1994 All I want for Christmas. Sin embargo, no todo se presentaba de color de rosa para esta artista.

En verano, la cantante fue demandada por un compositor country, Andy Stone, por presunto plagio, afirmando que él estuvo detrás de un single de 1989 con el mismo nombre e interpretado por Vince Vance & The Valiants. Varios meses más tarde, Stone ha retirado la demanda.

El 3 de junio este compositor entregó la denuncia en el Estado de Luisiana y se demandaba tanto a la cantante como su coguionista Walter Afanasieff. Se les pedía a ambos la suma de 20 millones de dólares por daños.

La historia detrás del 'All I want for Christmas is you'

Era 1994 y Mariah Carey ya era reconocida como una de las grandes voces de la música pop. Fue ese año en el que compuso el tema que más rendimiento económico le daría en toda su carrera, pero All I Want for Christmas es mucho más que eso. Es el villancico por excelencia de cada Navidad.

La compuso recordando a aquella niña que soñaba con tener unas Navidades normales. "Realmente comencé a componer la canción pensando '¿Cuáles son todas las cosas en las que pienso en Navidad?' Luces, regalos, medias, chimeneas... Siempre he amado tanto la Navidad en toda mi vida, pero crecí sin tener mucho dinero y sin poder vivirla como los demás niños. Quería que la Navidad fuera perfecta, por muchas razones diferentes", explica en sus libro de memorias.

Con este contexto, podemos comprender ahora mucho más el significado de la letra. No deseaba cosas materiales ni ver la casa llena de regalos... Deseaba abrazos y pertenecer a una familia que se reunise para celebrar el amor y las fiestas.