Mariah Carey pone fecha al lanzamiento de su próximo álbum, 'Here for it all

La cantante Mariah Carey ha anunciado su regreso por todo lo alto a la actualidad musical con el lanzamiento de su próximo álbum, Here for it all, el próximo 26 de septiembre.

La neoyorkina ha empleado su perfil oficial de Instagram para anunciar su regreso con un vídeo, en el que presume de la portada y capacidades vocales que se podrán encontrar en este decimosexto disco de su carrera.

Hace apenas unas semanas la autora dio una primera muestra de cuál era el sonido que quería imprimir en Here for it all con el lanzamiento de Type Dangerous, una canción en la que Mariah Carey hace alarde voz bajo una producción de Anderson. Paak en la que samplea el clásico de Eric B. y Rakim Eric B. Is President.