Marlon y Sexy Zebras suben la temperatura del Polar Sound 2026 en su segundo día

Después de una primera jornada con las actuaciones de Leire Martínez, Siloé o Lori Meyers entre otros, en la segunda noche consecutiva del aclamado festival los encargados de hacer subir las gélidas temperaturas han sido Taburete, Marlon, Sexy Zebras, Besmaya, Hey Kid, Juan Magán y Luigii Nieto.

Sexy Zebras y su oda al pogo en Polar Sound Occident 2026

Indiferentes a la nevada que ha teñido de blanco el valle en las últimas horas y a las temperaturas bajo cero, los Sexy Zebras salían al escenario —alguno de los más atrevidos incluso con pantalones cortos— dispuestos a reventar el termómetro.

La banda entonó algunos de sus temas más populares, entre los que no faltó Bravo, su himno en el que proponen fundar un partido comunista, fascista, nacionalista e independentista en el que cualquiera pueda sentirse abrazado. También hicieron su peculiar grito a Charly García y sugirieron una oda al pogo mientras el público no dudó en obedecer sus órdenes.

Sexy Zebras en el Polar Sound 2026 | Marta Nogales / Europa FM

Marlon y el papel fundamental de Baqueira Beret en la creación de su próximo álbum

Alrededor de las once de la noche, las luces de la carpa se fundían para ceder todo el protagonismo a la pantalla del escenario, en la que unos segundos más tarde aparecía Marlon saliendo de su backstage, compartiendo abrazos y gestos de complicidad antes de situarse frente a los asistentes.

Tras una cálida y sonora bienvenida, Mi Macarena abrió el show del grupo, que más tarde incluyó en su repertorio otros como Me supo a poco o Caos. Durante su actuación, agradecieron al Polar Sound Occident 2026 la oportunidad de compartir cartel "con muchos amigos" y aprovecharon para recordar su colaboración con Hombres G en Voy a pasármelo bien por su 40 aniversario.

Baqueira Beret, además de volver a ocupar un pedacito de su corazón durante la segunda jornada de la sexta edición del festival en el que repetían por tercera vez, ha supuesto un enclave esencial para la creación de su próximo álbum, que verá la luz en abril. "La idea empezó hace un año aquí en el valle en Baqueira en verano… Encontré lo que quería escribir, el camino que quería seguir y lo que estaba buscando", explicó su vocalista Adrián antes de presentar Hachiko, que formará parte de Hipersensible.

Marlon en el Polar Sound 2026 | Marta Nogales / Europa FM

Durante su aparición y después de los versos de Marzo en febrero, no dudaron tampoco en recordar los altibajos en su carrera: "Es importante saber lo que eres y dar con criterio tu siguiente paso para poder defender esa idea, ese gusto y ese cariño", expresaron después de afirmar haber pasado por muchas fases, "cuatro años sin ganar un duro" y haciendo "canciones populares para vender" de las que se "aburrieron pensando en las pócimas de que a todo el mundo gusten". Ahora, sin embargo, hablan desde una posición "de lujo que les permite escribir lo que quieren".

La elegancia de Taburete y su colaboración sorpresa sobre el escenario

Ya pasada la medianoche y con la elegancia que les caracteriza, los chicos de Taburete fueron recibidos entre gritos del público que, de nuevo y aunque con una temperatura que rozaba los diez grados bajo cero, consiguieron llevar el calor a la cita.

Sirenas, Vino y cemento o Roto y elegante dieron paso a una de las grandes sorpresas de la noche: la asistencia de Andrés Koi, exintegrante de Dvicio, que se unió a los de El perro que fuma para cantar su colaboración Cinco sentidos.

Antes de bajarse del escenario, jugaron con sus seguidores mientras de fondo sonó Torrente Presidente, que forma parte de la banda sonora de la nueva película de Santiago Segura que llegaba a la gran pantalla el pasado viernes.

Otros artistas que no se perdieron la segunda jornada del festival

Otras de las actuaciones relevantes que acogió el Valle de Arán este 14 de marzo fueron las de Besmaya o Hey Kid, grupos que en los últimos meses han conseguido hacerse un gran hueco en la industria musical de nuestras fronteras.

Para concluir la especial velada, Juan Magán con Bailando por ahí o Ella no sigue modas dio paso a Luigii Nieto, que cerró el festival a altas horas de la madrugada aunque con un público absolutamente entregado a sus pies.