Leire Martínez demuestra ser inmortal en el primer día del Polar Sound 2026

La primera jornada del Polar Sound 2026 ha reunido en el escenario a Leire Martínez, Lori Meyers, Siloé, Paula Mattheus, Pavlenha, Ardiya, Caco Monteverde y DJ Nano.

Los artistas encargados de abrir la primera jornada del Polar Sound Occident 2026

Caco Monteverde y Pavlenha han sido los encargados de abrir las puertas de las carpas del Polar Sound Occident. Tras ellos, Paula Mattheus, quien se ha definido a sí misma como "una chica que tenía historias que contar", ha entonado algunos de sus temas más sonados.

Entre los anteriores no ha faltado A veces, así como sus puñales en forma de grito en Ya no me jode la fiesta o su mensaje de aliento a los que están "en un agujero negro del que se sale" a través de los versos de El río.

Las actuaciones de Lori Meyers y Siloé

Alrededor de las once de la noche, Lori Meyers ha aparecido sobre el escenario haciendo un repaso a su repertorio musical. Luciérnagas y mariposas, Luces de neón, Siempre brilla el sol, Emborracharme o Mi realidad han conseguido una simbiosis entre grupo y público de la que posteriormente ha recogido el testigo Siloé.

Los de Valladolid, que han insistido en fusionarse con los asistentes como si de una orquesta multitudinaria se tratase, han agradecido la inversión tanto de dinero como de tiempo a sus seguidores, a los que han deleitado con sus plegarias y canciones incluyendo varias que formarán parte de su quinto álbum de estudio.

Leire Martínez repasa su trayectoria con un público a sus pies

Hace solo unas horas, confirmábamos que Leire Martínez es la próxima invitada al Local de Ensayo Europa FM. Antes de su paso por el espacio íntimo en Madrid que ya ha acogido a otros artistas como Dani Fernández, Amaral o Dani Martín, se ha subido al escenario del Polar Sound Occident.

Como carta de presentación de su show, la artista ha elegido Mi nombre, la canción con la que también ofreció las primeras pinceladas sobre su nuevo álbum, el único hasta la fecha en solitario tras su paso por La Oreja de Van Gogh.

Sin embargo, la donostiarra no olvida los 17 años que ha pasado en la banda, razón por la que ha incluido en el repertorio canciones como Rosas, Cuídate, Cometas por el cielo, El último vals o, pocos días después del aniversario, su homenaje en Jueves a los afectados en los atentado del 11M.

Tras conseguir que el público se haya rendido a sus pies, también de forma literal después de animar a los presentes a hacer sentadillas durante uno de sus estribillos en lo que ha supuesto un gran esfuerzo por la jornada de esquí previa, la cantante no ha dudado en agradecer el apoyo recibido en los últimos meses antes de finalizar bailando y demostrando que es Inmortal.