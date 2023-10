Más allá de 'miamor' de Aitana y Rels B: canciones que hablan de sexo de forma explícita

Hay canciones de amor, hay canciones de desamor. Y, a medio camino entre esos dos abrumadores sentimientos, hay canciones que hablan de sexo.

De manera explícita o implícita, el erotismo también ha estado presente en la música desde siempre. De forma elegante lo hizo Rocío Jurado cuando cantaba “si amanece y ves que estoy despierta / porque de tu amor aún no estoy llena / ámame otra vez / ámame otra vez con las mismas fuerzas de la primera vez”; y con una inocente metáfora lo hizo también Raphael cuando especulaba sobre un encuentro sexual en la que sería su “gran noche”.

También lo hizo Juanes; el colombiano, de manera sutil y difícil de interpretar, hacía referencia a su miembro viril en la canción Camisa negra cuando decía: “Que tengo la camisa negra / y debajo tengo el difunto”. Y, al contrario,Supersubmarina fue algo más categórico con el símil en su canción Kevin McAlister: “Esta noche alguien va a probar mi barra de metal”.

Recientemente ha sido Aitana la que le ha cantado al sexo, de manera directa, en Miamor, uno de los temas de su disco Alpha, causando cierto revuelo entre sus fans más ingenuos. A ella sumamos otros numerosos y sorprendentes ejemplos que descubrimos en esta lista de canciones que hablan de sexo.

Miamor, de Aitana y Rels B

"Entre sus sábanas o la mías

Cómo me gusta lo que hacía,

dándome lo que yo quería"

Alpha, el nuevo trabajo de Aitana, es una caja de sorpresas y una de ellas ha sido la canción Miamor, una insólita colaboración con el rapero mallorquín Rels B. El tema cuenta la historia de un apasionado encuentro entre dos personas a partir de un like en redes sociales.

Hentai, de Rosalía

"Yo la batí hasta que se montó, oh

Segundo es chingarte, lo primero es Dios”

Rosalía no se anda con adornadas metáforas en esta canción que habla sobre sexo de forma explícita. Su título, Hentai, ya lo dice todo, pues así se llama un tipo de animación japonesa pornográfica.

Sexo virtual, de Rauw Alejandro

“Tócate, tócate, tócate (hey)

que yo haré lo mismo desde el otro la'o

Tócate, tócate, tócate

Tú no sabe' to' lo que me he imagina'o

Tócate, tócate, tócate”

Igual que su exprometida, esta canción de Rauw Alejandro tampoco necesita mucha explicación. Su erótica letra describe una relación sexual desde la distancia y a través de las pantallas.

Bzrp Music Sessions, Vol. 36, de Nathy Peluso y Bizarrap

“Qué buena vista tenés cuando me pones a cuatro patas

Si se entera de esto mi papá, te mata”

Son los primeros versos de la colaboración entre el productor y la cantante argentinos que anuncian una canción descarada y directa. Fue lanzada el 27 de noviembre de 2020 y se convirtió en uno de los primeros éxitos de Bizarrap a nivel mundial.

Estopa, de Estopa

“Si te abres bien los labios

yo te lo como todo

que ya soy centenario

en comer comida caliente”

Mucho ha llovido desde que el dúo de Cornellá estrenó la canción Estopa, allá por 1999, cuando se desató el fenómeno Estopa. Este no es uno de los temas de más éxito pero sí es el primero en el que, en estos cuatro versos, hablan de forma explícita de sexo.

Tocarte, de Jorge Drexler y C. Tangana

“Quiero lamer la sal que traes de la playa (agua, eso es)

Pedir asilo debajo de tu toalla”

La que fue proclamada Mejor Canción del Año en los Latin Grammy de 2022 es una canción sobre la obsesión, el deseo y el erotismo. El videoclip del tema de C. Tangana yJorge Drexler es una sucesión de caricias e intimidad entre parejas de las que la protagonista huye despavorida.

Vis a vis, de Leiva

“Que bonito mirar

la sombra que hacen las rejas

mientras meto las orejasLeiva

en el centro de tu andar”

La expresión vis a vis alude directamente a los encuentros sexuales en la cárcel y, en esta canción, el músico madrileño Leiva hace además referencia explícita al sexo oral, aunque después de estos versos se transforma en una auténtica declaración de amor.

Tu jardín con enanitos, de Melendi

“Tu astronauta, el primer hombre que pise tu luna

Clavando una bandera de locura

Para pintar tu vida de color, de pasión”

Con esta canción de 2012, el asturiano Melendi le declara su amor a una chica, aunque su letra también esconde una metáfora menos romántica: el querer desvirgar a ese amor no correspondido.

Tiene que ser pecado, de Alejandro Sanz

“Tiene que ser pecado o tiene que ser delito

Hacer el amor de la forma en la que anoche lo hicimos

A dentelladas cinturas y a manantiales delirios”

El madrileño Alejandro Sanz le ha cantado mucho al amor y en este tema de 2010, además de hacer gala de su talante romántico, hace una explícita alusión al sexo, pintando una escena llena de sensualidad y delicadeza.

Clima Tropical, de Dani Fernández

“He marcado mis costados con tu voz

He sentido fuerte la explosión

Solo soy cuando me meto dentro

He perdido la cabeza y no soy yo”

La atracción inevitable cuando hay conexión entre dos personas es el tema de esta canción. Pero además de románticas declaraciones, “esta canción habla de follar y cada vez que la escucho en la radio se me pone un poco de...", aseguraba el propio Dani Fernández en una entrevista en Cuerpos Especiales.

Mitad y mitad, de Kase O

“Embriagadas mis pupilas de ti

En tus bragas mojadas mis dedos metí, feliz

Sentí los vapores de tu cuerpo, en mi nariz

Y seguí con esa pierna”

El rapero zaragozano Javier Ibarra —Kase O— recurrió a la sensual voz de Najwa Nimri para hacer realidad esta erótica y descriptiva canción que forma parte de su disco El Círculo.

Lala, de Mike Towers

“Yo nunca paro (la-la-la-la-la-la)

y a ella le gusta el (la-la-la-la-la-la)

La tengo loca con el (la-la-la-la-la-la)

Sola se toca cuando (la-la-la-la-la-la)”

La canción se hizo viral a los pocos días de salir y aunque el propio cantante puertorriqueño Mike Towers asegura que es un tema para dedicar a la persona que te gusta, lo cierto es que son innegables las connotaciones sexuales de su letra.

Lala sería la representación del movimiento de la lengua al practicar sexo oral a una chica.