La historia detrás de 'miamor', la polémica canción de Aitana y Rels B

miamor llegó el 25 de agosto para subir la temperatura con la descripción de una noche de pasión encarnada por Aitana y Rels B. Y la verdad es que los termómetros reventaron, pero más bien por la mezcla de temperatura y... revuelo.

La canción, que forma parte del tercer disco de la cantante catalana, Alpha, trajo bajo el brazo la polémica desde el día de su lanzamiento. Su letra y videoclip sugerentes, que hablan y representan un episodio subido de tono y hace referencia a una noche de sexo, levantaron voces que mostraron sorpresa y desacuerdo con la nueva dirección de la intérprete de Los Ángeles, una dirección que se desvía de su anterior discografía y cuya explicitud, al parecer, incomoda.

En la pieza, Rels B y Aitana cantan sobre una historia de amor de rabiosa actualidad, porque empieza en redes sociales.Cómo explicarte lo que ayer me pasó /Él primero me dio like, pero después me escribió /Sabes que no soy así, normalmente yo paso /Pero esta vez lo sentí, respondí /Y terminó bailando encima de mí.

"Cuando un hombre habla de sexo se pasa por alto"

El resto de la letra deja espacio a la recreación de una noche de pasión, unos versos acordes a las imágenes de un videoclip sensual y sugerente que, a su vez, se refleja en la escenografía de Aitana cuando se sube al escenario a cantar la pieza en su Alpha Tour, como vimos en su primer bolo en Valencia y hemos confirmado en su última interpretación en Málaga.

Aitana, Rels B - miamor (video oficial)

La historia que esconde 'miamor', la canción de Aitana y Rels B

En la multitud de entrevistas prestadas por la artista con el lanzamiento del comentadísimo nuevo álbum, Aitana dejó caer pistas sobre la inspiración de la historia de miamor, cuya letra se tuvo que cambiar a contrarreloj porque mencionaba a una pareja de artistas que acababa de anunciar su separación. Si pensamos en los tiempos, la catalana se encontraba produciendo su álbum cuando, a finales del mes de julio, Rosalía y Rauw Alejandro hicieron pública su ruptura.

Además, la motomami y el autor de Playa Saturnohablaron en Billboard sobre su comienzo de relación, que empezó "por las redes, a distancia, obvio", confirmaba él. Una referencia más que coincide con el inicio de la historia de amor que se cuenta en miamor (l primero me dio like, pero después me escribió).

Pasamos to'a la noche jugando

Y cuando terminamos, lo volvió a repetir, yeah

Un beso en el cuello y empezamos

Sus labios mojados, y ella encima de mí

Además, el beat de Encima de mí otorga a miamor el estribillo. Un verso que nos recuerdan irremediablemente al Yo a ti debajo'e mi ombligo que Rosalía le canta a su pareja sexual en Tuya.

La respuesta de Aitana a las críticas de 'miamor', su canción con Rels B

No es la primera vez que vemos que sucede algo así. Concretamente, cuando se trata de hablar de sexo y de que quien lo hace sea una mujer artista. Ya lo vimos, sin ir más lejos, cuando Hentai, la balada más erótica de Rosalía, vio la luz tan solo con un adelanto y la madre de la artista salió en su defensa. La exconcursante de Operación Triunfo también ha respondido en varias ocasiones —durante la promoción de Alpha— sobre la presencia de la sensualidad en el disco, y a quienes lo critican.

"Hay muchas diferencias entre un hombre y una mujer al tratar el sexo en las canciones. Yo en este disco tengo dos temas, Los Ángeles y miamor, que hablan explícitamente de sexo, pero dentro de la elegancia. Y no porque lo intente disimular, sino porque es mi forma de ser y cómo cuento yo las cosas. Eso no significa que otras mujeres te lo cuenten de otra manera, y no es ni mejor ni peor, sino su forma de hacerlo. Y, cuando eso pasa, dicen: 'ay, Dios mío, qué está diciendo'. Se escandalizan.Pero cuando un hombre habla de sexo se pasa por alto. Por eso creo que todavía hay mucha desigualdad de género, en la industria musical y en la vida", explicaba directa la propia Aitana en su entrevista con 20minutos.

La polémica por la sensualidad de su apuesta ha continuado con la escenografía del tema en sus conciertos. La catalana acaparaba la máxima atención el pasado 1 de octubre, con su primer concierto Alpha, cuando se viralizó su puesta en escena en miamor —y demás canciones— que contrasta con sus espectáculos anteriores, al igual que lo hace también el tipo de música que estábamos acostumbrados a escuchar por parte de Aitana. En ella, la artista abraza la música electrónica y adopta el baile sensual como parte de la actuación, en el que se mueve libremente por el escenario, a ras de suelo y se sincroniza con el cuerpo de baile para moverse con el beat de la música.

Después de mucho revuelo en medios de comunicación y redes sociales, la cantante ha vuelto a aparecer este sábado en Málaga demostrando su opinión. Segura de sí misma y dispuesta a bailar más que nunca, la intérprete repitió los polémicos movimientos para su canción miamor. después de hacer una valiosa y potente introducción, una evidente respuesta ante la polémica generada los últimos días: "Deciros que en la vida os sintáis libres de hacer lo que os apetezca", exclamó emocionada.

Además de este contundente mensaje, Aitana ha hecho más referencias al debate sobre su sensualidad. Antes de llevar a cabo el baile que desató a polémica, la artista hace un desafiante gesto dedicado a todos aquellos que tienen algo que cuestionar, debatir o poner en duda y se lleva dos dedos a los ojos como diciendo, "aquí estoy, miradme", un movimiento desafiante con el que deja en evidencia a los que tildan la coreografía de inapropiada.

