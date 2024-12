Los mejores villancicos para disfrutar de la Navidad, según los usuarios de Europa FM

Mariah Carey en ‘All I Want For Christmas’ | YouTube

La Navidad no sería lo mismo sin los numerosos villancicos que inundan las calles y las casas durante el invierno.

Estas canciones populares, cuyas primeras composiciones datan del siglo IV, se popularizaron en el siglo XIII a nivel general y en el siglo XV en España. Desde entonces, los villancicos nos acompañan para poner banda sonora a los días más especiales de la Navidad, sobre todo al mismo 25 de diciembre.

¿Y cuáles son las canciones de Navidad preferidas de la sociedad española? Para no tener que elegir entre la infinidad de villancicos tradicionales y modernos, en Europa FM hemos hecho una selección de 10 canciones para que nuestros usuarios votaran por sus favoritas a través de una encuesta. ¡Y estos son los resultados en formato de ranking!

10. 'Rockin' Around the Christmas Tree', de Brenda Lee - 40 puntos

Compuesta por Johnny Marks y grabada por la cantante estadounidense de rockabilly Brenda Lee en 1958, Rockin' Around the Christmas Tree es uno de los villancicos más conocidos y versionados a nivel internacional.

9. '¡Ay! del Chiquirritín', por Parchís - 44 puntos

¡Ay! del Chiquirritín es uno de los villancicos tradicionales más populares en España, y una de las versiones más conocidas es la del grupo infantil Parchís, cuyos integrantes la publicaron en 1980.

8. 'Jingle Bell Rock', por el reparto de 'Chicas malas' - 56 puntos

Originalmente interpretado por Bobby Helms en 1957, Jingle Bell Rock cuenta con numerosas versiones, entre las que destaca la favorita entre los apasionados de la cultura pop: la del reparto de la película Chicas malas (Mark Waters, 2004).

7. 'Feliz Navidad', de José Feliciano - 61 puntos

José Feliciano lleva el español a lo más alto de las plataformas de streaming cada año con su particular villancico Feliz Navidad, compuesto por el propio cantautor puertorriqueño-estadounidense en 1970 con un estribillo pegadizo: "Feliz Navidad, feliz Navidad / Feliz Navidad, próspero año / Y felicidad".

6. 'Santa Tell Me', de Ariana Grande - 61 puntos

Ariana Grande trae el villancico más moderno de la lista, de 2014, el cual empezó como una broma y acabó siendo todo un éxito a nivel internacional cada Navidad. El tema central de Santa Tell Me es el amor, por lo que la estadounidense canta sobre su amante dirigiéndose a Papá Noel: "Santa, dime si de verdad estás ahí / No me hagas enamorarme otra vez / Si él no estará aquí el próximo año".

5. 'Los peces en el río', por Manolo Escobar - 65 puntos

Clásico villancico popular en español, cuya interpretación más conocida es la interpretada por el cantante de copla Manolo Escobar en 1970. Pocas personas desconocen el estribillo de esta canción: "Pero mira como beben los peces en el río / Pero mira como beben por ver a Dios nacido".

4. 'El tamborilero', por Raphael - 94 puntos

Raphael dio la sorpresa en 2015 con un álbum navideño que incluía una versión de El tamborilero, cuyo tema original está compuesto en inglés por Katherine Kennicott Davis en 1941. "El camino que lleva a Belén / Yo voy marcando con mi viejo tambor", canta el español.

3. 'El burrito sabanero', por David Bisbal - 95 puntos

El burrito sabanero de David Bisbal se ha convertido en un clásico instantáneo. El cantante ha apostado en 2024 por lanzar un álbum de Navidad con su carismática versión de este villancico, creado por el venezolano Hugo Blanco en 1972.

2. 'Last Christmas', de Wham! - 104 puntos

El dúo británico Wham! lanzó en 1984 uno de los mayores éxitos a nivel global cada Navidad, junto al tema de Mariah Carey. Pero con una particularidad: en realidad no es un villancico, sino una canción de amor. "La Navidad pasada, te di mi corazón / Pero apenas al día siguiente, lo regalaste / Este año, para salvarme de las lágrimas / Se lo daré a alguien especial", repite el estribillo como un mantra.

1. 'All I Want for Christmas Is You', de Mariah Carey - 137 puntos

Mariah Carey es considerada por muchos la reina de la Navidad por esta canción de 1994, que año tras año se erige como el villancico más reproducido en plataformas de streaming. "Solo te quiero para mí / Más de lo que podrías imaginar / Haz mi deseo realidad / Todo lo que quiero para Navidad eres tú", canta en el estribillo.

¡Feliz Navidad!