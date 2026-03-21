Melendi y Marta Sánchez defienden a Rosalía tras las críticas por su supuesto playback

Rosalía está de gira con LUX TOUR. Miles de personas están pendientes de todo lo que ocurre en sus conciertos, y eso provoca debates y polémicas entre los usuarios.

A juzgar por los vídeos difundidos en redes sociales, varias personas han señalado que la artista podría estar usando playback o coros pregrabados en la nota álgida de Mio Cristo Piange Diamanti, siendo este el único momento del concierto donde utilizaría estas herramientas.

Como respuesta a las críticas, algunos compañeros de profesión de Rosalía han salido en su defensa de manera pública. Uno de ellos ha sido Melendi, quien ha comentado un vídeo en Instagram sobre este asunto: "No tiene nada que demostrar, es una artista increíble", ha dicho el cantante de Tu jardín con enanitos.

Marta Sánchez: "Es de lo mejor que tenemos en este país"

Marta Sánchez también ha compartido un mensaje en esa misma publicación, donde ha respondido atónita ante la polémica: "¿Pero en serio Rosalía tiene haters?", ha preguntado sorprendida. "Es de lo mejor que tenemos en este país. Así que no empecemos a ponerle pegas a una artista que es una barbaridad y que está demostrando que es ÚNICA", ha añadido.

¿Es cierto que Rosalía utiliza playback en su gira?

Rosalía ya ha celebrado tres conciertos con su gira LUX TOUR, todos ellos en Francia. Los vídeos compartidos en redes sociales demuestran que la artista canta en directo durante Mio Cristo Piange Diamanti, pero las dudas sobre el uso de playback o coros pregrabados llega en la parte final de esta actuación, en la nota más alta.

En Europa FM nos pusimos en contacto con el experto vocal Israel Del Amo para esclarecer la polémica, aunque el coach asegura que aún "es pronto para poder garantizar al cien por cien que Rosalía esté haciendo playback", por lo que no descarta ninguna opción.

"Habrá que esperar a próximos conciertos para tener más datos"

El profesional señala "un cambio notorio en la presencia vocal que se escucha en los vídeos del directo justo cuando empieza esa parte más compleja", lo que puede hacer creer que efectivamente usa esta herramienta ampliamente extendida entre los artistas. Por el contrario, Del Amo también destaca que Rosalía es una fiel defensora de la voz en directo.