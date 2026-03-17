De un aquelarre al confesionario de 'La Perla': los mejores momentos del primer concierto del 'LUX TOUR' de Rosalía

Rosalía ha comenzado su gira este 16 de marzo en Lyon, Francia. La artista ya ha mostrado al público su LUX TOUR, formado por 25 canciones en este primer show. Como adelantaba, la artista apuesta por una propuesta escénica maximalista, con mucha teatralidad y elementos religiosos que la dejan ver con cambios de outfits constantes, como bailarina de ballet y hasta como una pintura clásica.

Repasamos los mejores momentos del primer concierto de la gira mundial de Rosalía:

Rosalía como bailarina de ballet

Los rumores eran ciertos: Rosalía se atrevería con el ballet en el LUX TOUR. El concierto comienza con la cantante metida en una caja de madera, y tras ser abierta por los bailarines la artista aparece con un tutú de esta danza clásica y se atreve con giros complejos mientras canta temas como Sexo, violencia y llantas y PORCELANA.

Recrea 'El aquelarre' de Francisco de Goya

Con unos cuernos negros y un outfit a juego, la artista reinterpreta en escena su single Berghain recreando el cuadro El aquelarre de Goya en el que un grupo de brujas se reúnen en torno a una figura demoníaca, a menudo interpretada como el diablo en forma de cabra.

El confesionario con sus fans

Uno de los momentos más icónicos del concierto fue el confesionario que creó Rosalía con uno de sus fans de entre el público. Él le contó una desgracia amorosa y la artista encadenó este momento con La Perla, su canción estrella del disco LUX en el que critica a esa figura masculina que no se comporta bien en pareja.

La Mona Lisa moderna

Rosalía jugó con la idea de ser contemplada como una obra de arte, y para ello varios afortunados entre el público pudieron subir al escenario mientras ella cantaba dentro del marco de un cuadro. Las fotografías y vídeos que los fans le hacían simulaba las de los espectadores de la Mona Lisa en el Louvre.

La cover inédita

Además de canciones de su discografía, Rosalía interpretó una emotiva versión del tema I can't take my eyes off you de Frankie Valli.

Un botafumeiro en movimiento

Durante la presentación de su canción CUUUUuuuuuute, Rosalía no deja a un lado los elementos religiosos y un botafumeiro lanza humo de un lado a otros del recinto.

Grandes cambios de vestuario

Desde bailarina de ballet hasta Maria Antonieta: Rosalía no dejó de cambiarse de looks a lo largo de la más de hora y media de concierto. La artista pasó por distintos outfits, de más solemnes a más atrevidos, con complementos en la cabeza para cada interpretación sobre el escenario.

Un paseo por el público

Rosalía también se acercó al público mientras cantaba Dios es un Stalker. La artista pasó por las primeras filas mientras se dejaba venerar por sus espectadores.