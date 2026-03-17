Señalan a Rosalía por posible playback en su primer concierto del 'LUX TOUR' en Lyon: "Se lo perdonamos"

Rosalía, solemne al inicio de su actuación en los BRIT Awards 2026 | Agencia EFE

Rosalía ha comenzado su LUX TOUR en Lyon, y muchas partes del primer concierto de la gira se han vuelto virales en redes sociales.

Las actuaciones más destacadas como La Perla y Berghain o momentos cómicos o teatrales han inundado la red social X. Publicaciones que han recibido muchos halagos por la puesta en escena y por el talento de la catalana.

Sin embargo, en pocas horas se ha creado un debate sobre si Rosalía habría utilizado la opción del playback en una de las canciones más exigentes vocalmente. Se trata de Mio cristo piange diamanti, un aria en italiano muy emotivo.

Aunque no lo critican necesariamente, muchos usuarios han destacado que la catalana dejaría de cantar en una parte del tema operístico. "Mio cristo playbacks diamante pero se lo perdonamos", publica el usuario @akabesteban. Por su parte, @instarosalia también defiende que "el cambio al playback se nota desde mi casa"

"Mirad el cambio en como suena la respiración por el micrófono en toda la canción hasta ese momento que desaparece y me parece bien que lo haga, se jodería totalmente la voz de tener que repetir esto 42 veces", expone @motocarl_2.

Sin embargo, otros usuarios como @xxpaablooxx salen en defensa de la artista: "De verdad, ya no sabéis de qué quejaros. Si ha hecho playback, lo ha hecho, ¿y qué problema hay? Si tú eres capaz de dar un concierto de dos horas sin hacer playback en ninguna canción, entonces sí, te aplaudo".

Sea como sea, esta actuación se convirtió en una de las más emocionantes del primer concierto del LUX TOUR de Rosalía.