MËSTIZA protagoniza la fiesta Warm Up Party de Las Ventas | .

La modernidad e identidad española aterrizarán en el Gran Premio de España de Fórmula 1 de la mano de MËSTIZA , quienes fusionan el folklore flamenco y la música electrónica.

MËSTIZA se convierte en el gran reclamo de la Warm Up Party, que tendrá lugar el 12 de diciembre a las 20:00 horas en el icónico escenario de Las Ventas.

Bajo el paraguas de la Fórmula 1 Tag Heuer Gran Premio de España, que se disputará en Madrid del 11 al 13 de septiembre de 2026, irrumpe en la agenda navideña con esta propuesta alternativa, diferente y vibrante.

Así, de la mano de MËSTIZA los valores de modernidad e identidad española del Gran Premio de España de Fórmula 1, se fusionarán con el folklore flamenco y la música electrónica.

La fiesta arrancará a las 20: 00 horas con DJ ARGIA. A continuación (21:30 horas), Claudia León tomará el relevo con una sesión explosiva. Finalmente, a las 23:00 horas, arranca 'el Gran Premio' con MËSTIZA.