Cómo comprar entradas para los conciertos de Dani Fernández en 2026: precio y ciudades

Para su próxima gira, La Insurrección Tour, Dani Fernández ha querido apostar por un concepto de gira revolucionario, con precios de entradas más asequibles. Tras un año por todo lo alto, con la gira Esto es una Jauría, su documental o la medalla como Hijo predilecto de Alcázar de San Juan, La Insurrección Tour promete ser un show diferente con el que recorrerá 14 ciudades de España y una de Latinoamérica.

A la par que este anuncio, el artista ha querido compartir con sus fans su necesidad de retirarse por un tiempo de los escenarios. Con este retiro, el artista busca "descansar un tiempo de estar tan presente", aprovechar para estar con su hija, inspirarse, viajar y preparar nueva música. Sin embargo, ha querido dejar claro que esto no es un adiós, pues él no sabe vivir sin la música.

Además, hay que destacar que uno de los objetivos de esta gira es hacer una crítica a la sociedad actual, la cual vive atrapada en un zoo digital, donde la validación externa condiciona la vida cotidiana. Pero esta revolución contra no surge de forma violenta, sino de una decisión muy clara, "salir de la caja, aceptar la imperfección, negarse a vivir bajo la dictadura de la crítica fácil".

Cómo comprar las entradas

Las entradas para los conciertos en España salen a la venta hoy jueves 20 de noviembre a las 17:00 en Enterticket, excepto el show de Fuengirola (misma hora en la web de Marenostrum Fuengirola) y Sevilla (misma hora en la web de Icónica Sevilla Fest). A las 17:00, Dani Fernández pondrá un enlace en sus redes sociales con los accesos a los conciertos, aunque también estarán en su página web.

En el caso de México, las entradas saldrán a la venta el sábado 22 de noviembre a las 12:00 en Ticketmaster.

Precios

Tal y como informa Dani Fernández, el coste de las entradas será de 45 euros, más gastos de gestión. "Como hemos hecho siempre, seguimos apostando por poner los tickets lo más asequible posible (teniendo en cuenta el nivel de producción que llevamos) y no hay ni VIP, ni Golden, ni nada parecido. Precio único en todas las zonas para que sea lo más democrático posible", comenta.

Dani Fernández anuncia 'La Insurrección Tour' | Warner

Fechas y ciudades de la nueva gira de Dani Fernández

Dani Fernández se recorrerá los lugares más importantes de España y volverá al mítico Lunario de Ciudad de México.