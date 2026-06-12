De Michael Bublé a Jessie Reyez: Todos los artistas que actuarán en la inauguración del Mundial 2026 en Canadá

Por primera vez en la historia del Mundial, este 2026 la competición cuenta con tres ceremonias de inauguración, una por cada país anfitrión.

Así, después del gran show ofrecido en México por artistas como Maná, Belinda y Shakira, este jueves 12 de junio los espectáculos inaugurales tendrán lugar en Nueva York y en Canadá.

En Toronto la inauguración tendrá lugar en el BMO Field de la ciudad, justo antes del partido entre Canadá y Bosnia Herzegovina a las 21:00 horas. Así, a las 19:30 españolas actuarán sobre el escenario grandes estrellas, en su mayoría de origen canadiense para revindicar la cultura del país de Norteamérica:

Todos los artistas de la inauguración desde Canadá