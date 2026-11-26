"No sé cuándo nos volveremos a ver. No tengo en la cabeza música ahora mismo. Es la primera vez que paro sin tener ni idea de lo que voy a hacer en el futuro, pero, como os digo, estos veinte años han sido espectaculares", decía Mikel Izal el pasado 28 de febrero al público del Movistar Arena de Madrid.

El cantante de Pamplona se despedía temporalmente de los escenarios tras cerrar Fin de Gira. El miedo y el paraíso, un exclusivo tour de siete únicos conciertos en siete ciudades españolas para despedir su primera gira en solitario.

Han pasado nueve meses desde entonces y el intérprete de El Paraíso está de vuelta con un nuevo proyecto: BIOPSIA, una pieza muy especial para celebrar su música.

"Esta caja es un pequeño resumen de mi vida compositiva", escribe el cantante en Instagram en la presentación de su nuevo proyecto. "De mi cerebro y mi corazón. Es mi biopsia musical".

Se trata de una caja de edición limitada, con 2.000 unidades, firmadas y numeradas a mano, que incluye a su vez cuatro discos:

El (pen)último grito , un doble vinilo en directo y vídeo en DVD de su último concierto en el Movistar Arena de Madrid: "Una noche inolvidable que necesitaba guardar para siempre".

, un doble vinilo en directo y vídeo en DVD de su último concierto en el Movistar Arena de Madrid: "Una noche inolvidable que necesitaba guardar para siempre". re-visiones , que incluye las versiones de las canciones de IZAL hechas para incluirlas en la gira El Miedo y el Paraíso . Lo que él define como "uno de los grandes retos de estos últimos años".

, que incluye las versiones de las canciones de IZAL hechas para incluirlas en la gira . Lo que él define como "uno de los grandes retos de estos últimos años". Semillas , con las maquetas de El miedo y el paraíso . Su primerísima versión. "Siempre pienso que nunca soy capaz de cantar una canción con mayor verdad y emoción que cuando las canto por primera vez cuando las compongo en la intimidad de mi casa", escribe el cantante al referirse a esta parte del proyecto. "Espero que os guste la experiencia de escuchar ese momento tan especial para mí".

, con las maquetas de . Su primerísima versión. "Siempre pienso que nunca soy capaz de cantar una canción con mayor verdad y emoción que cuando las canto por primera vez cuando las compongo en la intimidad de mi casa", escribe el cantante al referirse a esta parte del proyecto. "Espero que os guste la experiencia de escuchar ese momento tan especial para mí". El miedo y el paraíso, la reedición en vinilo del disco que marcó su etapa en solitario: "El álbum en el que volqué todo lo que soy y lo que contiene mi cabeza y mi corazón".

BIOPSIA también incluye también una carta manuscrita del artista y una lámina de la portada de BIOPSIA diseñada por Fran Rodríguez (@lacabezaenlasnubes), quien también ha trabajado para Shinova, Melifluo, Fuel Fandango o Morgan.