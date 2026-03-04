El último adiós de Mikel Izal: "No sé cuándo nos volveremos a ver"

Mikel Izal se mantendrá alejado de la música durante un tiempo indeterminado para recuperar una calma en su vida que empezaba a ser necesaria.

La noticia nos llegaba a través de sus redes en octubre de 2025, pero, tras su último concierto en Madrid con el fin de gira de El miedo y el paraíso, el pamplonés ha publicado un nuevo vídeo en el que ha querido despedirse de todos sus fans y agradecer por el apoyo durante toda su carrera.

"Hago este vídeo para daros las gracias de corazón por estos veinte años de música a todas las personas que me habéis acompañado, desde los sitios más pequeñitos hasta sitios tan espectaculares como este Movistar Arena", ha comenzado diciendo.

"Me voy con una sensación maravillosa de tranquilidad, de felicidad, de haber vivido momentos increíbles que pocas personas tienen la fortuna de vivir", ha continuado diciendo, poniendo el foco de atención en todo el cariño que sus fans le han dado a su último disco, El Miedo y el Paraíso.

Gracias a todo el apoyo que ha sentido, el pamplonés ha reconocido que se va sabiendo que ha hecho "algo especial".

Una pausa necesaria

Sin embargo, Mikel Izal ha tenido que reconocer lo evidente: "No sé cuándo nos volveremos a ver. No tengo en la cabeza música ahora mismo. Es la primera vez que paro sin tener ni idea de lo que voy a hacer en el futuro, pero, como os digo, estos veinte años han sido espectaculare".

Pero los motivos de su marcha están muy claros, y ha querido volver a mencionarlos: "Mi cabeza lleva mucho tiempo diciéndome que tenía que parar, que tenía que buscar otras formas de vida, de vivir otras experiencias".

Además, no se olvida de lo privilegiado que es de poder marcharse por un tiempo, algo que no podría hacer sin el apoyo de sus fans. "Veinte años como estos no se fabrican solo, no se construyen solo", ha confesado antes de despedirse, quién sabe por cuánto tiempo.