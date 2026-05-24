Miley Cyrus celebra su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood con un emotivo discurso

Miley Cyrus durante su discurso al recibir la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood | Getty Images

"Esto representa de alguna manera la inmortalidad" , ha dicho Miley Cyrus al aceptar su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Este 22 de mayo, Miley Cyrus ha recibido su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood durante un evento muy emotivo junto a su prometido Max Morando, su madre Tish Cyrus, su hermana Brandi, Donatella Versace o Anya Taylor-Joy.

Este reconocimiento valora la trayectoria musical y actoral de la estadounidense, que desde joven se convirtió en un icono y un referente para toda una generación de jóvenes. Desde Hannah Montana hasta su último disco, Something Beautiful (2025), la carrera de Miley Cyrus ha sido una constante evolución entre los éxitos globales, las polémicas y la profundidad artística.

La estrella de Miley Cyrus en el Paseo de la Fama de Hollywood | Getty Images

La cantante de 33 años ha celebrado este logro con un discurso emotivo donde ha hecho referencia a la letra de su canción Walk of Fame, que termina con el verso "vivirás para siempre". "Esta estrella representa de alguna manera la inmortalidad, y aunque me encanta la letra, el hecho de que yo no la alcance es lo que crea la urgencia que enciende mi corazón", ha dicho.

Y ha seguido: "Lo que me parece tan especial de esta estrella es que es el resultado de una acumulación de devoción. Una estrella no es algo que se gana como en un juego de temporada. No es algo que se pueda perseguir o coleccionar. No es algo por lo que se intente batir un récord. Mi nombre está grabado en oro y terrazo rosa, y es impactante, divertido y fabuloso".

Antes de terminar, Miley Cyrus ha pronunciado unas bonitas palabras a sus fans: "Ustedes son las estrellas que hacen que mi sueño se haga realidad cada día gracias a su amor y apoyo, y se lo agradezco".

"Aquí es donde me emociono", ha continuado Cyrus. "A mi familia, a mi futura familia, a mis padres, a mi madre, a mis hermanos, a mis amigos, a mis colaboradores, gracias por amarme y apoyarme no solo en las decisiones que tomo, sino también en mis miedos, y por enfrentarlos conmigo. Hoy es un día que jamás olvidaré y que siempre atesoraré. Los quiero muchísimo a todos, gracias".