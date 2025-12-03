Quién es Maxx Morando, el prometido de Miley Cyrus

Maxx Morando y Miley Cyrus, en la premiere de 'Avatar: Fuego y ceniza' | Kevin Winter / WireImage / Getty Images

Cuatro años después de iniciar su romance, Miley Cyrus y Maxx Morando han hecho público su compromiso matrimonial al posar juntos en la premiere de la película Avatar: Fuego y ceniza. Durante la alfombra roja del 1 de diciembre, la artista posó junto a su pareja con un anillo con diamantes en el dedo anular que podría valer hasta 450.000 dólares, según People.

Pocas horas antes del evento, el suegro de la cantante había compartido las imágenes del anillo a través de su cuenta de Instagram, confirmando que su hijo se iba a casar con Miley Cyrus. Este no será el primer matrimonio de la diva del pop, ya que estuvo casada menos de dos años con el actor Liam Hemsworth.

Las primeras declaraciones de Miley Cyrus sobre su compromiso demuestran que la privacidad es un pilar fundamental en su relación. "Para nosotros, nuestra privacidad y mantener las cosas en pequeño ha sido algo que me sorprende que realmente haya podido tener, y el poder tener más opciones", ha dicho para People. Además, Cyrus ha comentado en Good Morning America que Morando le pidió matrimonio durante un viaje a Asia.

En este sentido, Maxx Morando mantiene un perfil bajo a nivel mediático, priorizando su carrera musical sobre su romance con Miley Cyrus. De hecho, su perfil de Instagram suma 57 mil seguidores y 24 publicaciones, en las que apenas aparece su rostro.

Maxx Morando y Miley Cyrus | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic / Getty Images

Así es Maxx Morando

Maxx Morando tiene 27 años, nació en Los Ángeles y forma parte del grupo Liily como batería, aunque también sabe tocar la guitarra. Entre 2015 y 2018, el músico fue integrante de la banda The Regrettes.

Liily es una agrupación musical de rock formada en 2016. Aparte de Maxx Morando, los otros tres miembros son el líder Dylan Nash, el guitarrista Sam De La Torre y el bajista Charlie Anastasis. En 2022, el grupo participó en el especial Miley's New Year's Eve Party de la NBC. Su canción más conocida es Toro, incluida en su EP I Can Fool Anybody in This Town (2019).

Fusión laboral

Maxx Morando no solo está unido a Miley Cyrus en lo personal, sino también en lo profesional. El músico ha participado en los dos últimos álbumes de la estadounidense: Endless Summer Vacation (2023) y Something Beautiful (2025).

"Tuve el privilegio de ayudar a producir y escribir un puñado de canciones en el proyecto más increíble del que he sido parte", dijo en Instagram sobre el último proyecto de Miley Cyrus. "Gracias a Miley, Shawn, Rado, Michael, Max, Ethan, Ian, Piece, JC, Pino y a todos los músicos que tocaron en este disco, y por permitirme ser parte de él".

Se conocieron en una cita a ciegas

Miley Cyrus y Maxx Morando habrían iniciado su relación a finales de 2021, ya que su primera aparición pública fue en el desfile de moda "Love Parade" de Gucci en Los Ángeles, celebrado en noviembre de 2021.

¿Y cómo surgió el amor? Según desveló la propia cantante, todo empezó con una cita a ciegas. "Nos pusieron en una cita a ciegas. Bueno, fue a ciegas para mí, no tanto para él. Pensé: 'Lo peor que podría pasar es que me vaya'", dijo en 2023 para British Vogue.